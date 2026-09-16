Новата делнична вечер започва от тази сряда със свободен вход, Happy Hour и модерно гръцко звучене

LunOr Bar & Club стартира уникална клубна линия под името GREEK AFRODIZIAK. Форматът започва от тази сряда и е замислен като по-различен прочит на гръцкото парти. Началото ще минава през бас, перкусии и afro house ритъм, а с развитието на вечерта музиката постепенно ще преминава към по-разпознаваемо и танцувално гръцко звучене.

Името GREEK AFRODIZIAK играе с идеята за музикален афродизиак - звук, който привлича, раздвижва и променя настроението още преди уикенда. В програмата са предвидени резидент DJ-и, гост артисти от Гърция и периодични участия на чуждестранни имена, свързани с тази култура и звучене.

Новата линия идва малко след първия рожден ден на LunOr. Клубът отбеляза една година с голямо парти с DJ Aaron Sevilla - артистът, който беше зад пулта и при откриването му през есента на 2025 г. След началото на втория сезон LunOr добавя още един акцент към програмата си извън традиционните петък и събота.

Стартът на GREEK AFRODIZIAK е тази сряда от 21:00 часа. До 22:00 часа ще има Happy Hour с 50% отстъпка. Входът е свободен и няма минимална консумация.