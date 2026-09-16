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41 г. по-късно братя Аргирови пеят пак в Братислава

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Братя Аргирови ще пеят днес в Братислава. СНИМКА: АРХИВ

41 години, след като участват в международния конкурс „Братиславска лира", братя Аргирови пак ще пеят в столицата на Словакия.

Те ще участват в специална музикална вечер в двореца „Зичи" в Братислава като част от Фестивала на българската култура и изкуство там. Дуетът ще представи едни от най-големите си хитове, както и популярни мелодии.

„Златни български хитове, любими мелодии и много настроение - на живо в сърцето на Братислава", пише на поканата за концерта.

Фестивалът е под патронажа на посланика на България в Словакия Снежана Йовева-Димитрова. Концертът е днес от 18 ч местно време и е с вход свободен.

Братя Аргирови ще пеят днес в Братислава. СНИМКА: АРХИВ

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