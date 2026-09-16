Алекс Раева вместо Мария Игнатова в "Пееш или лъжеш"

Александра Раева влиза в новия сезон на шоуто "Пееш или лъжеш". Заедно с Иван Христов и Андрей Арнаудов тя ще е сред съветниците на гост звездите, които трябва да разпознаят кои от участниците могат наистина да пеят и кои от тях лъжат. В предишните два сезона на това място бе колежката й Мария Игнатова.

Това няма да е дебют на Алекс Раева в предаването. Тя беше сред съветниците в първия му сезон. Тогава негов водещ бе Мария Игнатова заедно с Ненчо Балабанов. От втория му сезон досега водещ вече е Димитър Рачков.

Едни от най-популярните имена на българската музикална сцена ще влязат в музикалното предизвикателство, опитвайки се да познаят кой пее и кой лъже. В ролята на гост звезди в новия сезон ще са Маргарита Хранова, Силвия Кацарова, Криско, Емилия, Милко Калайджиев, Глория, Роксана, Любо Киров, Керана и Даниел Пеев-Дънди.

Към постоянния панел в отделните епизоди ще се присъединяват и още популярни личности, които ще помагат на гост звездите в музикалното разследването, а финалният избор ще разкрие чия интуиция е била безпогрешна.

Четвъртият сезон на "Пееш или лъжеш" започва на 20 септември, неделя, в 20 ч по Нова тв с благотворителен епизод на живо в подкрепа на УНИЦЕФ.