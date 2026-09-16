Личният номер на Меган Маркъл изтече в WhatsApp група

Телефонният номер на Меган Маркъл е бил разпространяван между родители в училището, което децата ѝ с принц Хари са посещавали само за кратко, съобщава " Дейли мейл". В интернет се появиха и предполагаеми скрийншотове от групата за родители в WhatsApp , към която херцогинята на Съсекс се е присъединила непосредствено преди първия учебен ден на принц Арчи и принцеса Лилибет.

Групата е носела името „Year 3". Според публикуваните снимки Меган се е представила пред останалите родители с кратко съобщение: „Здравейте, мами! Благодаря за топлото посрещане. Толкова съм щастлива да бъда част от тази общност."

Хари и Меган не са коментирали публично информацията. Източници, близки до семейството, обаче твърдят, че двамата са били разочаровани от решението на други родители да споделят лични данни на херцогинята.

Меган се е присъединила към групата вечерта преди Арчи и Лилибет да започнат занятията си. Само дни по-късно обаче семейството е взело решение да премести децата в друго училище.

Причината не била свързана с учебното заведение, а със сигурността на децата и трудното ежедневно пътуване до него.

Според британски медии охранителният екип на семейство Съсекс е предупредил Хари и Меган, че натовареният трафик по маршрута създава сериозни затруднения. Пътуването, което при нормални условия отнема около 35 минути, в час пик е продължавало до час.

При едно от пътуванията автомобилите от конвоя, превозващ семейството, са се разделили заради задръстването. Според източници това е създало допълнителен риск за децата, които са останали в спрелия трафик.

Решението на Хари и Меган е изненадало част от родителите в училището. Една майка, чиито две деца учат там, разказва, че първоначално пристигането на семейството е било прието с голям интерес.

„Родителите са напълно объркани. Не е нужно да си експерт, за да знаеш колко задръстен е този район. Това е едно от най-лошите места за шофиране във Великобритания", заявила тя.

Друга майка също коментирала ежедневния трафик: „Това очевидно щеше да се случи."

Приятели на Хари и Меган са подчертали, че решението за оттеглянето на децата не е било свързано с проблеми със самото училище.

Арчи и Лилибет сега ще се присъединят към друго училище, където вече са посещавали пробни занимания. Според информацията охранителният екип на Съсекс е много по-доволен от факта, че новото училище се намира на по-кратко разстояние от семейния дом.

Случаят обаче предизвика въпроси защо шофьорите и охраната на семейството са проверявали маршрута основно през летните ваканции, когато трафикът е значително по-слаб. Появиха се и твърдения, че завръщането на семейството във Великобритания е било организирано прибързано.

Според публикациите частният охранителен екип на Хари и Меган не е успял да направи адекватна оценка на близо едночасовото пътуване до училището, след като преместването на децата е било обявено в края на август.