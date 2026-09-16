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Христо Пъдев срещу Калин Врачански на сцената, специални гости - отличниците по БЕЛ

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Калин Врачански и Христо Пъдев в спектакъла "Случаят Джем" СНИМКА: СТЕФАН Н. ЩЕРЕВ

Учениците с отлична оценка по български език и литература са поканени за специални гости на първата постановка на МГТ "Зад канала" в новия сезон. 

На 17 септември, утре, в Деня на София, театърът отваря врати със „Случаят Джем", като отправя специална покана към учениците с отлична оценка по БЕЛ да бъдат в публиката.

Инициативата е покана към младите хора да отпразнуват началото на новата учебна година и празника на столицата в театъра и да се срещнат с история, която поставя въпроси за човека, избора, властта и силата на идеите.

Учениците могат да докажат резултата си чрез електронния дневник на „Школо". Местата са ограничени, уточняват от театъра.

В спектакъла един срещу друг се изправят героите на Христо Пъдев и Калин Врачански, а заедно с тях участват още Леонид Йовчев, Василена Атанасова, Богдан Бухалов, Мак Маринов, Малин Кръстев и други.

„Случаят Джем" е по мотиви от романа на Вера Мутафчиева, режисьор е Бина Харалампиева. В центъра на историята е Джем султан – принц, поет и изгнаник, чиято съдба се оказва въвлечена в голямата политика между Изтока и Запада.

Спектакълът поставя въпроси за срещата между човека и властта, за политическите интереси и за възможността идеите за справедливост и хуманност да оцелеят в свят, в който решенията се вземат от силните.

Калин Врачански и Христо Пъдев в спектакъла "Случаят Джем" СНИМКА: СТЕФАН Н. ЩЕРЕВ

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