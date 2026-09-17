От барок през Верди до АББА - Софийската опера ни разхожда през вековете

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Сезонът стартира с "Кармина Бурана" на 1.10.

Много балет, Росини и гала за Никола Гюзелев в афиша, идват световни звезди

Разходка през вековете - на това музикално пътешествие кани през първата половина на новия си сезон Софийската опера и балет. Той се открива на 1 октомври с “Кармина Бурана”, дирижирана от Даниел Орен.

До Нова година репертоарът ще изненада публиката с повече барок. Стилът ще бъде празнуван с премиерата на “Агрипина” от Хендел на 27 ноември,

поставена от Уолтър Сътклиф, ръководител на операта в Хале - родния град на Хендел

Следва концерт с барокова музика на контратенора Никълъс Бърнс.

Към музиката отпреди повече от два века ни връща и Росини. Неговото творчество е рядък гост по нашите сцени, но този път на афиша се събират спектакълът на неговата “Пепеляшка” и през декември - на “Семирамида” в копродукция с Пловдивската опера. А

на 2 декември - истинско пиршество

с галаконцерт на звездата Светлина Стоянова, посветен на музиката на Росини. Пред оркестъра на Софийската опера застава един от най-предизвикателните съвременни диригенти - Жан-Кристоф Спинози.

Верди е другият акцент на есенно-зимния афиш. В репертоара се връщат “Макбет” и “Травиата" с по няколко представления.

“Макбет” е сред новите постановки на Софийската опера, чиято премиера удиви публиката миналия сезон. За серията от спектакли сега музикалното ръководство е поверено на Григор Паликаров.

В оперния афиш влизат също “Кармен” от Бизе и две опери на Пучини - “Тоска” и “Мадам Бътерфлай”.

Балетният сезон е дори още по-богат - освен че ще зарадва почитателите на класиката с “Лебедово езеро” и “Жизел”, а в дните преди Коледа - и с “Лешникотрошачката”, трупата е подготвила един спектакъл на “Зорба гъркът” и

няколко вечери, посветени на “Гордост и предразсъдъци”

- хита от миналия сезон, който много желаещи не можаха да гледат, защото билетите бяха разграбени далеч преди премиерните спектакли.

Откриването на балетния сезон е на 8 октомври с “Ромео и Жулиета” на Прокофиев, поставен на сцената преди два сезона от главния балетмайстор на Норвежкия кралски балет Кристиян Бояджиев.

За многобройните почитатели на мюзикъла “Мама миа” предстои истинска изненада - два спектакъла на тази постановка

ще се играят на сцената на зала 1 на НДК на 19 и 20 октомври.

А на 17 ноември операта ще чества тържествено 90-годишнината от рождението на големия бас Никола Гюзелев. Участниците в галаконцерта все още не са известни, но на диригентския пулт ще застане един от най-големите съвременни оперни диригенти - Евелино Пидо, което само по себе си означава звездни участници.