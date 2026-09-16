Кичка Бодурова с бинтована ръка на първия учебен ден в Бургас

Известната певица Кичка Бодурова се появи на първия учебен ден в Бургас с бинтована ръка. Тя показа кадри от празника в детска градина в морския град, на които се вижда, че има травма, а към снимките написа: "Животът продължава! И обещанията са закон за мен! Щастлива бях, че успях да бъда на откриването на новата учебна година на моята любима детска градина "Вълшебство" в Бургас, на която съм кръстница. Каква украса, каква подготовка, какви танци! Какви радостни мигове! И така ще бъде през цялата година! На добър час на всички ученици в родния Бургас! И на всички ученици - навсякъде у нас!"

В неделя тя преживя катастрофа, за която също разказа в социалните мрежи. Била в колата със своя приятелка по пътя Варна-Бургас, но заради лошото време претърпели сериозен инцидент.

"Въртяхме се жестоко първо наляво, после надясно в дъжда и после в дълбока канавка със задните гуми във въздуха. Това се случи, защото искаме да избегнем удар с друг автомобил. Благодаря на всички, които спряха и специално на двамата Ангели - млади мъже, които ни помогнаха, и успяха да изкарат този огромен джип - не успях да попитам дори за имената им. Благодаря ви от сърце!", написа Бодурова след инцидента.

Тя дори отправи молба към младите мъже, ако видят публикацията, да й пишат. "Ние сме живи... другото ще се оправи! Утре на Марианка, която шофираше, й предстои операция. Аз се отървах като че ли по-леко. С дясната ръка ще бъдем на "Вие" за известно време. Само преди дни се върнахме от Истанбул, където се възхищавах на инфраструктурата им - от една магистрала на друга, тунел под водата, светещ като коледна елха и др. огромни тунели и си мислех с тъга, че няма да доживея да видя нов път Варна - Бургас с тунели и магистрала. Толкова тъжно ми стана и... ето че се случи случка! Благодаря ти, Боже!", написа емоционално Бодурова във фейсбук.