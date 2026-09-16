Майката на Илон Мъск спи в гаража му: Това е лукс

Да спиш на пода, стига над главата ти да има покрив – това е лукс. Така мисли 78-годишната Мей Мъск, майката на милиардера Илон Мъск, която няма проблем да преспи дори в гаража на сина си в ракетната база Starbase на SpaceX в Тексас.

„Ако имам диван или матрак на пода, за мен е достатъчно. Да спиш на пода – има покрив над главата ти. Това е лукс", разказа тя пред в-к The New York Post.

Жената, която днес е успешен модел, диетолог, лектор и лице на CoverGirl, е свикнала да живее без излишества още от дете. Тя е израснала с къмпингуване в пустинята Калахари, а до 60-годишна възраст е преспивала по дивани у приятели.

Начинът ѝ на живот е далеч от представата за лукса, с която обикновено се свързва семейството на един от най-богатите хора в света. Самият Илон Мъск също е известен с това, че не държи на постоянен дом и понякога предпочита да остава у приятели или във временни жилища.

Историята на Мей обаче е много повече от странност в семейство Мъск. Тя е разказ за жена, която сама отглежда три деца, работи на няколко места и изгражда кариера след тежък брак.

След като напуска бащата на децата си Ъръл Мъск, Мей започва сама да издържа Илон, Кимбъл и Тоска. В мемоарите си тя го описва като физически и емоционално насилник. Ъръл отрича тези твърдения.

Като самотна майка първо в Южна Африка, а по-късно в Торонто, Мей работи като диетолог, преподава хранене и се занимава с моделство.

„Можеш да минеш без вечери, без кино, без скъпи дрехи или каквото и да е друго, стига да няма някой неприятен човек около теб, който постоянно да крещи", казва тя.

На 50 години Мей се мести в Ню Йорк. Причината е проста – там хората „ходят бързо, говорят бързо, мислят бързо", а тя иска да се съсредоточи върху моделската си кариера.

През 2022 г. Мей става най-възрастната жена, появявала се в изданието Sports Illustrated Swimsuit. Днес тя е лице на CoverGirl и продължава да работи като модел, диетолог и лектор.

„Бих казала, че седемдесетте ми години са най-добрите ми години. Наистина най-добрите", казва тя.

Мей обаче не оставя кариерата си на автопилот. Всеки ден прекарва около четири часа в работа по профилите си в социалните мрежи и разглежда предложения за фотосесии и публични изяви. Няма екип, който да върши това вместо нея. Предпочита сама да следи всичко.

За сина си Илон Мей разказва с възхищение, но признава, че понякога не знае какво да му отговори. Спомня си как веднъж той слязъл за закуска и ѝ казал, че е прекарал цялата нощ в проектиране на ракети.

„И какво да му отговориш на това... Нямам експертиза, която да му предложа. Мога само да му предложа бъркани яйца", разказва тя. Мей обаче вижда и друга страна на милиардера.

„Когато е с децата си, никой друг не съществува. Той просто си играе с тях", казва тя. „Той е любвеобилен. Забавен е. Но е брилянтен. Гений е. Наистина е уникален."

През последните години Мъск се превърна и в силно поляризираща политическа фигура. Мей открито защитава сина си срещу журналисти, които според нея го представят несправедливо.

Мей разказва и за свой спор с приятелка по темата за имиграцията. Приятелката ѝ подкрепяла отворените граници. Мей я попитала дали би искала да живее в съседство с млади мъже без документи. Отговорът бил: „Стига да не е близо до мен."

Самата Мей познава имиграционната система отблизо. Родена е в Канада, макар баща ѝ и баба ѝ и дядо ѝ да са американци, родени в Средния запад.

Тя прекарва около 12 години с визи, докато работи като диетолог и модел в САЩ. След това чака още пет години, преди да получи американско гражданство.

„Когато получиш гражданството... просто плачеш. Толкова си щастлив", спомня си тя. А днес, на 78 години, Мей няма намерение да спира.

През следващите седмици я очакват пътувания за фотосесии и лекции в Хонконг, Остин, Буенос Айрес и Шанхай.

"За мен пенсионирането не е план", заявява тя пред изданието.

„Прекарвам си страхотно", казва майката на Илон Мъск.