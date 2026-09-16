Аня Пенчева и Сашо Диков с двама внуци първолаци, но не те, а дъщеря им Петя плаче

Тв водещата със сълзи в очите 24 часа преди първия учебен ден - изпрати единия син в първи клас, другия - в подготвителен

И двете внучета на Аня Пенчева и Сашо Диков се оказаха първолачета. Големият син на дъщеря им Петя Дикова е в първи клас, а малкият също за първи път прекрачва прага на училището, но в подготвителния.

Фактът, че и двете деца тръгват едновременно на училище, е достатъчно вълнуващ, заради което майка им Петя се е разплакала няколко пъти в деня преди 15 септември, разказва самата тв водеща в профила си във фейсбук.

"Не знам дали някога ще изпитам подобно силно вълнение - в един ден голямото ни дете започва първи клас, а малкото - за първи път прекрачва училищния праг в подготвителен. Химнът, водосвет, здравецът до първия Буквар - все изпитания за чувствителното ми майчино сърце", пише Петя Дикова.

Сама обяснява как иска да е от хладнокръвните майки, но за втора година се убеждава, че е от другия тип. "Започвам да плача от предния ден. На сутринта се гримирам вкъщи и при лисването на вода е първият голям рев. Разплаквам се хубаво в гаража, да ми е спокойно. Започвам второ гримиране в колата, надявам се поне до училищния звънец да изтрае. Не става - едното дете идва за малко и прегръща крака ми, без да каже нищо и сякаш иска да се скрие. Сърцето ми се къса. Но само след минути ме е хванал за ръка и пуска първи. А аз не съм готова да пусна детската ръчичка.

След малко големият говори с прятелчетата си и вади друг глас - не като този, с който редим конструктори, четем приказки и говорим за динозаври. Гласът е вече друг, важните хора са други, той няма нужда от ръката ми", разказва прочувствено тв водещата във фейсбук.

Часове по-късно - след всички тържества и вълнения, Петя Дикова просто благодари на всички учители, а на родителите пожела да са живи и здрави децата.