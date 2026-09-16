Първокласникът Борис Томов грее до Мис Алекс

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"Да си първокласник, то не е шега. Грижи, грижи, грижи имам аз сега."

Тези два реда от прочутото детско стихотворение на Калина Малина напълно прилягат на Борис Томов, когото приятели и близки наричат с обич Боно.

7-годишното момченце прекрачи прага на училището за първи път на 15 септември, а от снимките му, пратени за нашия читателски конкурс, личи как е ту умислен и много сериозен, ту широко усмихнат. Първокласникът Борис Томов седи умислен в ЧОУ "Азбуки".