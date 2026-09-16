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Първокласникът Борис Томов грее до Мис Алекс

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Първокласникът Борис Томов с мис Алекс

"Да си първокласник, то не е шега. Грижи, грижи, грижи имам аз сега."

Тези два реда от прочутото детско стихотворение на Калина Малина напълно прилягат на Борис Томов, когото приятели и близки наричат с обич Боно.

7-годишното момченце прекрачи прага на училището за първи път на 15 септември, а от снимките му, пратени за нашия читателски конкурс, личи как е ту умислен и много сериозен, ту широко усмихнат.

Първокласникът Борис Томов седи умислен в ЧОУ "Азбуки".
Първокласникът Борис Томов седи умислен в ЧОУ "Азбуки".

Борис е най-щастлив на кадрите, където е с мис Алекс - младата и усмихната учителка, която ще води 1 В клас на Частно основно училище "Азбуки". В него ще учи и Борис.

Първокласникът Борис Томов на първия си учебен ден
Първокласникът Борис Томов на първия си учебен ден

Първокласникът Борис Томов с мис Алекс
Първокласникът Борис Томов седи умислен в ЧОУ "Азбуки".
Първокласникът Борис Томов на първия си учебен ден

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