17 натюрморта на Гергана Лалова в изложба на 17 септември

17 натюрморта, обединени в изложба под името "Любов", ще бъдат представени на 17 септември в арт галерия Vejdi.

Художничката Гергана Лалова спонтанно дава името на експозицията си не само защото тя се открива в Деня на Вяра, Надежда, Любов и майка им София, а и защото любовта е най-вдъхновяващото чувство.

Слънчева, жизнерадостна, цветна и с много добра енергия - така проф. Вихрони Попнеделев описа живописта на Гергана Лалова. Той е бил неин преподавател в Художествената академия и по думите му щастието струи от творчеството на неговата студентка. Натюрморт от изложбата на Гергана Лалова

„Прекрасно е, че тя се радва на живота и тази радост изпълва картините й. Така съм учил всичките си студенти в академията - да се радват на живота. Гергана беше моя студентка и още тогава забелязах дарбата й. Нейният слънчев характер личи във всеки цвят в картините й. Гордея се, че тази талантлива млада художничка е моя ученичка!", казва проф. Попнеделев. Натюрморт на Гергана Лалова

Гергана Лалова е родена през 1979 г. в София. Завършва Националната художествена гимназия „Акад. Илия Петров" със специалност „Графика", а през 2002 г. – Националната художествена академия със специалност „Текстил". През 2005 г. получава наградата „Млад автор" на галерия „Икар". Правила е самостоятелни изложби в София, Варна и Бургас, участвала е също в много общи експозиции и международни биеналета у нас и в чужбина. От 2009 г. работи като художник-гримьор в екипа на „Глобал филмс" по телевизионни предавания и проекти.

Изложбата й в галерия Vejdi (ул. „Симеоновско шосе" 97 к в София) ще бъде открита на 17 септември от 18 ч.