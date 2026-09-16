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Ана Пападопулу става разказвач в "Ромео и Жулиета"

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Ана Пападопулу СНИМКА: ТЕА НИШКОВ

Ана Пападопулу ще стане разказвач в "Ромео и Жулиета" и ще разкаже на публиката за важни моменти от живота и творчеството на Пьотър Илич Чайковски по време на концерта, посветен на големия композитор на 20 септември в зала „България". Със събитието Софийската филхармония открива новия сезон на образователния цикъл „Фортисимо Академия".

За първи път диригент на тази сцена ще бъде Марта Гайтанджиева. Поканата към нея е част от възможностите, които националният оркестър предоставя на младото поколение български диригенти. А концертът е подходящ не само за възрастни, но и за съвсем малки зрители.

Ана Пападопулу СНИМКА: ТЕА НИШКОВ

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