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Иво Димчев прави концерти в Бургас и Варна, ще пуска и нов албум

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Иво Димчев

Иво Димчев обяви две нови дати за концерти в България. На 1 октомври артистът и неговият бенд ще се завърнат във Варна, а на 13 ноември ще се срещнат с публиката в Бургас. На двете събития, феновете ще могат да чуят за първи път на живо и песни от предстоящия албум на Димчев. 

През октомври Иво Димчев ще се представи и на международната сцена като част от официалната програма на WOMEX 2026 в Лас Палмас де Гран Канария, Испания.

Той е сред най-разпознаваемите български артисти с активна международна кариера. Творчеството му минава между музика, театър, пърформанс, хореография и визуални изкуства.

През август той се включи заедно със своя бенд и на Sziget Festival в Будапеща - един от водещите музикални фестивали в Европа.

Иво Димчев

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