Любо Нейков сложи униформа за "Опасен чар" в театъра

Един от най-обичаните комедийни актьори у нас Любо Нейков слага униформа за "Опасен чар". Култовата комедия с Тодор Колев оживява 40 г. по-късно, но на театралната сцена в Шумен, където Нейков е част от гостуващите актьори.

Премиерата на спектакъла е след броени дни - на 19 септември от 19 ч. Представлението ще се играе в голямата зала на театъра и в него участва с изпълнения група "Джанго Зе".

С много хумор, динамика и неочаквани обрати сюжетът проследява приключенията на обаятелния измамник Генчо Гунчев – човек с десетки самоличности, безброй истории и невероятната способност да печели доверието на всеки, който срещне.

Харизматичен, находчив и неуловим, познат с многобройните си имена като „Ястребовски", „Орелски", „Соколов" и други, той преминава през различни превъплъщения, докато около него се разгръща вихър от комични ситуации, забавни недоразумения и остроумни срещи.

По думите на режисьора комедията следва не филма "Опасен чар", а новелата на Свобода Бъчварова. "В нашия спектакъл ние се опитваме да отговорим и на въпроса какво става с измамените. Аз не зная дали този отговор го има във филма, но в нашето представление се опитваме да го потърсим", добави Гундеров. "Измамите са вечни, измамниците - също, чарът на измамниците продължава да ни омагьосва, както и страданието на измамените", добави Гундеров.

"Ние се опитваме с хумористична форма и чувство за хумор да отговорим на въпроси, които са универсални. Разширяваме герои, създаваме нови ситуации, запазваме, разбира се, този дух на това произведение, но се опитваме да го направим мащабно, защото искаме в този мащаб да разположим индивидуални съдби", каза още режисьорът.

В „Опасен чар“ участват още Стефан Милков, Силвия Петкова, Диана Спасова, Васил Пенов и актьорите от трупата на шуменския театър Александра Михайлова, Антония Гюруди, Ванеса Пеянкова, Веселин Бърборков и други.