Фенове от 46 държави идват в Античния театър в Пловдив за Tarja Turunen и Septicflesh

Античният театър в Пловдив ще се превърне в арена на два дългоочаквани метъл концерта с оркестъра и хора на операта в града. На 18 септември Tarja Turunen ще представи The World of Dreams, а на 19-и Septicflesh ще излязат на сцената с Ancient Whispers, съобщават организаторите от Blue Hills.

Събитията са част от музикалния форум Music of the Ages и Културния календар на Община Пловдив.

The World of Dreams е първият от двата концерта. Излизането на Tarja на сцената на магичния Античен театър ще отбележи първия ѝ концерт у нас в подобен формат - с пиано и оркестър. Тя е сочена за пионер в съчетаването на тежък рок и метъл с класическо оперно пеене. С гласа си Tarja Turunen се преврна в емблема на симфоничния метъл още като вокалист на Nightwish. Сега ще я видим в различна обстановка, с различен сетлист и в акустиката на Античния театър. Таря Турунен.

Концертът на Septicflesh е в събота вечерта. Четирима от членовете на бандата вече са в България, а в четвъртък пристигат диригентът и специалните гости на шоуто. Те ще представят Ancient Whispers - амбициозен проект, който изпълняват много рядко. До сряда билети за концерта са закупени от 46 държави. Фронтменът на Septicflesh и признат визуален артист Seth е създал дизайн на тениска специално за шоуто в Пловдив. Тя ще се предлага единствено на Античния театър в деня на концерта. Групата е поверила изработката на български производител, с когото е работила много пъти през годините. Това ще е единственият концерт на Septicflesh от този тип през 2026 г. и последната им сценична изява в Европа за 2026-а. „На тези концерти хората получават нещо, което могат да видят само в този един единствен път. Наистина е специално", каза в интервю преди седмица Sotiris от групата.

Програма за двата дни:

Отваряне на вратите - 18:30 ч.

Начало на концертите - 20:00 ч.