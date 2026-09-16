Всички подгряващи изпълнители се отказаха от турнето на Ед Шийрън

Всички подгряващи изпълнители за концертите на Ед Шийрън в САЩ се отказаха от участията си в знак на солидарност с рапъра Макълмор, който беше отстранен от световното турне след публичните си изказвания в подкрепа на Палестина, съобщава Би Би Си.

Сред музикантите, които няма да излязат на сцената, са Финиъс – братът и музикален партньор на Били Айлиш, ирландският певец Арън Роу, датската група Lukas Graham и ирландската фолк формация Beoga, която досега е свирила заедно с Шийрън.

„Артистите не трябва да бъдат заглушавани, когато говорят в защита на потиснатите", написа Финиъс в Instagram. От Lukas Graham също заявиха позицията си, като посочиха, че парите не дават право на никого да решава кой може свободно да изразява мнението си. Останалите изпълнители също обясниха, че не приемат решението за отстраняването на Макълмор.

Случаят започна на 4 септември, когато Макълмор призова за „Свободна Палестина" по време на концерт на стадион MetLife в Ню Джърси. Рапърът изпълни протестната си песен „Hind's Hall", докато зад него на екраните се показваха кадри от разрушенията в Газа.

Изпълнението предизвика критики от еврейски организации. Няколко стадиона впоследствие отказаха да приемат концерти с участието на Макълмор. Сред тях е Gillette Stadium в Масачузетс. Неговият собственик, милиардерът Робърт Крафт, обвини рапъра в антисемитски изказвания.

Макълмор отхвърли обвиненията. Той заяви, че критиката му към действията на Израел не е насочена срещу еврейската общност.

След като Макълмор беше отстранен от турнето, Ед Шийрън обясни, че решението е на организаторите, а не негово. По думите му той е разговарял със собствениците на стадионите в опит да намери решение, но не е успял да промени позицията им.

Британският певец заяви още, че има лични възгледи за войната в Газа, но предпочита да не ги изразява публично. Шийрън обясни, че целта му е концертите да обединяват хората, независимо от политическите им убеждения.

Засега не е ясно дали отказът на подгряващите изпълнители ще доведе до промени в концертната програма на Шийрън.

Следващото участие на певеца е насрочено за събота, 19 септември, във Филаделфия.