„Бангаранга“ на Дара покори ефира на едно от най-гледаните предавания в САЩ (Видео)

„Бангаранга" стигна до американския телевизионен ефир. Песента на Дара, която донесе на България победа на „Евровизия 2026", прозвуча в премиерния епизод на новия сезон на Dancing with the Stars ("Танцувай със звездите"), излъчван по ABC.

Парчето беше избрано за музикален фон на Cha Cha изпълнение на професионалните танцьори Камри Питърсън, Оние Стивънсън, Джаксън Уилард и Картър Уилямс. Появата на българската песен в едно от най-разпознаваемите танцови предавания в САЩ веднага привлече вниманието на почитатели на Дара и „Евровизия" в социалните мрежи.

Това е поредната международна спирка за „Бангаранга" след историческия триумф на Дара във Виена през май. Певицата донесе на България първата победа в историята на страната на „Евровизия", като спечели 70-ото издание на конкурса с впечатляващите 516 точки.

От тях 204 бяха присъдени от националните журита, а цели 312 дойдоха от зрителския вот. Българското изпълнение оглави и двете класирания, а разликата от 173 точки пред втория в крайното подреждане се превърна в най-голямата победна преднина в историята на конкурса.

Зад „Бангаранга" стои самата Дара, заедно с международен авторски екип. Песента беше избрана да представи България след националната селекция, в която получи най-висока подкрепа както от журито, така и от публиката.

Успехът във Виена сложи край и на тригодишното отсъствие на България от „Евровизия". А малко повече от четири месеца след историческата победа песента, която донесе първия трофей на страната, вече прозвуча и пред американската телевизионна публика.