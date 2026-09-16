Лилия Илиева представи най-личната си книга - разкази, с които сваля маските, зад които се крием

Сборникът "Истински лица" излиза с логото на издателство "КнигаТа", а писателката е готова и с първия си роман

"Книга за истината", "форма на смелост", "надежда за нещо неделнично в любовта" - така бе описан сборникът с разкази "Истински лица" на поетесата и писателка Лилия Илиева от гостите й на премиерата, които са и сред първите й читатели.

Сборникът излиза с логото на издателство "КнигаТа" и бе представен в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

Лилия Илиева има вече две стихосбирки, издадени от "Книгата" - "Delete. Без сбогуване" и "Прошката не ми понася". Сега сборникът й с разкази е събрал в 159 страници произведенията в три цикъла - "Крехките маски на обикновеността", "Изкуството да оцелееш" и "Жените, които нарушават правилата", с които се приближава още повече до човешката природа, сваляйки маските, зад които всички понякога се крием.

А в думите на Венелина Гочева - издател на сборника и близка приятелка на авторката - се открива това, което обобщава и разказите, и срещата с читателите: "Вероятно вгледани в хората около нас, наистина губим свободата си и сме готови да завиждаме на тези, които са се преборили за нея. Дори когато те са прах, а ние седим сред узрелите смокини. Лили обаче намери и отстоява своята лична свобода, огромната си надежда за нещо (не)делнично в любовта, която задължително трябва да срещнем в думиТЕ". Венелина Гочева - издател на сборника с разкази "Истински лица" Снимка: Георги Палейков

"Това всъщност е книга за истината, уязвимостта и смелостта да бъдем себе си", каза главният редактор на издателство "КнигаТа" Надежда Делева.

Анжела Димчева - член на управителния съвет на Съюза на българските писатели, определи разказите на Лилия Илиева като форма на смелост, затова, че е дръзнала да пише в жанра разказ, който е труднопродаваем и трудноразбираем: "Несвободата е другото име на смъртта. А Лилия Илиева доказва именно това". Лилия Илиева на премиерата заедно с главния редактор на "КнигаТа" Надежда Делева и Анжела Димчева от Съюза на българските писатели Снимка: Георги Палейков

За Лилия Илиева тази книга е може би най-личната. Книга, която е съчетала лични преживявания, емоции, философия за живота и човешките взаимоотношения. "За нас, писателите, има три основни тревоги. Дали ще успеем да завършим образите и героите, за които пишем. Второ - дали ще се намери издател, който да публикува написаното. И трето - дали ще дойдат хора на премиерата на книгата", каза авторката. "Истински лица" излиза с логото на издателство "КнигаТа". Снимка: Георги Палейков

Сред гостите й бяха Анжела Димчева, поетесата и художник Росица Къркеланова, режисьорът Аспарух Николов, Мария Стефанова от националната библиотека, джаз певицата Екатерина Куин и много лични приятели на Лилия Илиева.

А в края на премиерата се появи и новина. Лилия Илиева е готова със следващото предизвикателство за читателите - първия си роман.

Книгата "Истински лица" може да намерите в книжарниците в цялата страна или да поръчате на www.knigatabg.com.