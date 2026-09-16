Златимир Йочев с публицистично шоу, "Трейтърс" и "Ергенът" се завръщат в bTV

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Със звездна вечер bTV Media Group постави началото на есенния телевизионен сезон.

Лора Добрева е новата водеща в "Преди обед" Снимка: Пламен КОДРОВ

Събитието събра представители на медиите, рекламодатели, партньори и агенции, както и журналисти, продуценти, режисьори и обичани лица от телевизионния екран и шоубизнеса.

Водещата на "Ергенът. Любов в рая" Райна Караянева бе в блестяща форма Снимка: Пламен КОДРОВ

Под мотото "Your Spot. Your Light. Your Night. Enter the bTV Universe" медийната група представи основните акценти в есенния сезон и съдържанието, което българската публика ще гледа през следващите месеци в телевизионния ефир и на всички дигитални платформи и канали. Водещи на вечерта бяха емблематичният Ники Кънчев и спортният журналист Николета Маданска.

Карамазов винаги е обграден с хубави жени Снимка: Пламен КОДРОВ

Една от големите новини на вечерта бе анонсът на новото публицистично шоу "Две на две. Дуелът в събота", което ще стартира на 26 септември в ефира на bTV с водещ Златимир Йочев. Във фокуса на всяко предаване ще бъде важна за българското общество тема. Два отбора ще защитават различни позиции в аргументиран дебат, а публиката в студиото ще бъде активен участник в дискусията.

Петър Дочев представи другата нова водеща в "Преди обед" - актрисата Екатерина Лазаревска Снимка: Пламен КОДРОВ

Друга новина станала известна по време на събитието бе тази, че любимата игра на милиони българи - "Трейтърс" се завръща с нов сезон и стар водещ - Владо Карамазов.

Лицата на телевизията в майчинство - Виктория Готева и Натали Трифонова влязоха с усмивки на лице Снимка: Пламен КОДРОВ

Отново ще гледаме и забавното шоу "Ергенът", този път с по-малко ергени.

Александра Лашкова и Даниел Върбанов Снимка: Пламен КОДРОВ

Сериалът "Вяра, надежда, любов" също ще се излъчи в канала на медията с втори сезон.

Нико Тупарев и жена му Екатерина Снимка: Пламен КОДРОВ

Светът на bTV отново е място за знания, забавление и споделени емоции за цялото семейство.

bTV остава мястото на достоверните новини, значимите теми от деня и всичко най-актуално - в реално време и там, където са хората. Медийната група ще продължи да бъде и дом на големите спортни събития, които носят силата на българския дух и обединяват цялата страна пред екрана.