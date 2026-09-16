Златимир Йочев с публицистично шоу, "Трейтърс" и "Ергенът" се завръщат в bTV

Със звездна вечер bTV Media Group постави началото на есенния телевизионен сезон.
Събитието събра представители на медиите, рекламодатели, партньори и агенции, както и журналисти, продуценти, режисьори и обичани лица от телевизионния екран и шоубизнеса.
Под мотото "Your Spot. Your Light. Your Night. Enter the bTV Universe" медийната група представи основните акценти в есенния сезон и съдържанието, което българската публика ще гледа през следващите месеци в телевизионния ефир и на всички дигитални платформи и канали. Водещи на вечерта бяха емблематичният Ники Кънчев и спортният журналист Николета Маданска.
Една от големите новини на вечерта бе анонсът на новото публицистично шоу "Две на две. Дуелът в събота", което ще стартира на 26 септември в ефира на bTV с водещ Златимир Йочев. Във фокуса на всяко предаване ще бъде важна за българското общество тема. Два отбора ще защитават различни позиции в аргументиран дебат, а публиката в студиото ще бъде активен участник в дискусията.
Друга новина станала известна по време на събитието бе тази, че любимата игра на милиони българи - "Трейтърс" се завръща с нов сезон и стар водещ - Владо Карамазов.
Отново ще гледаме и забавното шоу "Ергенът", този път с по-малко ергени.
Сериалът "Вяра, надежда, любов" също ще се излъчи в канала на медията с втори сезон.
Светът на bTV отново е място за знания, забавление и споделени емоции за цялото семейство.
bTV остава мястото на достоверните новини, значимите теми от деня и всичко най-актуално - в реално време и там, където са хората. Медийната група ще продължи да бъде и дом на големите спортни събития, които носят силата на българския дух и обединяват цялата страна пред екрана.