Човек прекарва голяма част от живота си в опити да се промени. Иска да бъде по-красив, по-успешен, по-умен, по-уверен. Понякога дори не осъзнава кога желанието за развитие се превръща в недоволство от самия себе си.

В книгата „Полет с балон“(изд. „ Фют“) от поредицата „Приказка от вълшебната ферма“ никой не иска да е такъв какъвто е! Животните не спират да се оплакват Костенурката иска да е бърза като заек, заекът иска да е лъв, котката иска да е гущер, за да се промъква навсякъде, прасенцето иска да е пингвин, за да не му е студено, а пиленцето иска да лети като щъркел. Всяко охка и въздиша : „Ех, само ако бях…“? Благодарение на мъдрото куче Хектор, животните от фермата осъзнават колко са уникални и специални и колко много могат да направят, когато са заедно.

Като допълнение книгата е озвучена – щом натиснете бутончетата, се чуват вълшебните звуци!