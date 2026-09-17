Бербатов обяви датите за турнето на „Разкодиране“ през 2027 г., кулминацията е в зала 1 на НДК (Видео)

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Димитър Бербатов, който направи фурор на театралната сцена с премиерата на спектакъла си „Бербатов: Разкодиране", обяви датите от националното турне за 2027 г.

Началото беше поставено в родния му Благоевград, а до края на 2026 г. предстоят представления в Пазарджик, Стара Загора и Плевен. Но вече е ясно кога къде ще играе спектакъла си през следващата година. Бербатов ще зарадва публиката в театри в редица български градове, а кулминацията ще е в зала 1 на НДК в София на 17 октомври 2027 г.

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО ТУРНЕ НА „БЕРБАТОВ: РАДКОДИРАНЕ":

ПАЗАРДЖИК - 1 октомври 2026 г.

Драматично-куклен театър "Константин Величков"



СТАРА ЗАГОРА - 31 октомври 2026 г.

Държавна опера Стара Загора



ПЛЕВЕН - 26 ноември 2026 г.

Драматично-куклен театър "Иван Радоев"



РУСЕ – 27 януари 2027 г.

Доходно здание



ХАСКОВО – 23 февруари 2027 г.

Театър „Иван Димов"



ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 14 април 2027 г.

Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов"



КАЗАНЛЪК – 18 май 2027 г.

Дом на културата „Арсенал"



ШУМЕН – 9 юни 2027 г.

Летен театър



ВАРНА – 4 юли 2027 г.

Летен театър



БУРГАС – 10 юли 2027 г.

Летен театър



ГАБРОВО – 6 август 2027 г.

Летен театър



ПЛОВДИВ – (очаквайте датата скоро)

Античен театър



СОФИЯ – 17 октомври 2027 г.

Зала 1 на НДК

Билетите са в продажба на kupibileti.bg.

„Няколко дни след премиерата на спектакъла ми „Бербатов: Разкодиране" емоцията все още ме държи. Беше невероятно. Беше фантастично. Беше различно. Благодаря на всички, които изпълниха театъра в Благоевград и чуха, видяха, усетиха моето приключение по малко по-различен начин. Сега идва ред на останалите градове в България, които ще обиколим със спектакъла. Датите вече са ясни. Очаквам ви във вашия град, за да разкодираме заедно", каза Димитър Бербатов.

В главната роля в спектакъла е самият Димитър Бербатов. Режисурата и сценичната драматизация са дело на Яна Титова. Музиката е специално създадена от Графа. Сценограф е Мирела Василева. Изпълнителен продуцент на спектакъла е Таня Колчакова-Янева.