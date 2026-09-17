Димитър Рачков: Женя се на морето догодина по това време и на другия ден съм на работа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Сватбата ни с Виктория ще е на морето догодина по това време и на другия ден може би ще водя "Пееш или лъжеш" или друго предаване. Кумове ще са ни Христо Стоичков и съпругата му Мариана".

Това сподели с усмивка един от най-добрите български комици Димитър Рачков в студиото на "На кафе" пред Елизабет Методиева.

В неделя Димитър Рачков ще е водещ на "Пееш или лъжеш" - благотворителният му вариант.

А утре актьорът навършва 54 години. "Ще го отбележа в тесен кръг. "Моите" хора наброяват около 20 човека", отбеляза любимецът на публиката Димитър Рачков.

В интервюто Димитър Рачков показа и една далеч по-различна страна от образа, който зрителите познават от телевизионния екран.

Актьорът и водещ говори откровено за семейството, възпитанието на децата, бъдещата си сватба и момент, в който му се е наложило да разсмива публика, докато преживява истинска лична драма.

Рачков призна, че най-силно го дразнят лъжата, лицемерието и опитите някой да надхитри останалите.

„Лъжата, неискреността, лицемерието ме изкарват от равновесие... Тая държава става светът на тарикатите. Когато това нещо се промени, всички ще живеем по-спокойно. Мразя тарикатлъците", заяви той.

Зад сцената обаче Рачков твърди, че е коренно различен от шумния и енергичен телевизионен образ. Предпочита да наблюдава и дори да остане на последния ред, вместо непременно да бъде в центъра на вниманието.

„Аз искам да съм различен от това на сцената, защото ако на сцената и в живота си един и същ, смятам, че това е диагноза", пошегува се актьорът.

Най-емоционалният момент дойде, когато Рачков си спомни за тежък период със сина си. Докато детето му било в интензивно отделение, той трябвало да излезе пред публика със спектакъла „Забраненото шоу на Рачков".

„Ревях зад кулисите, излизам, правя едно от най-хубавите си представления... усмихвам се, радвам се... слизам зад кулисите и пак със сълзи. Така че това е част от нашата работа", разказа той.

Разговорът стигна и до възпитанието на младите. Според Рачков родителите понякога прекаляват в стремежа си да осигурят всичко на децата си и така неволно ги оставят неподготвени за трудностите.

„Децата се нуждаят предимно от това. Не от пари, не от дрехи — предимно от любов се нуждаят", категоричен бе той.