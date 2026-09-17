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Ед Шийрън поиска от собственика на стадион да дари $2 млн. след скандал с пропалестински рапър

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Ед Шийрън СНИМКА: ORLEFF PHOTOGRAPHY

Робърт Крафт, собственикът на американския стадион, който отстрани пропалестинския рапър Макълмор като подгряващ изпълнител на концертите на Ед Шийрън, заяви, че Шийрън го е помолил да съпостави собственото му дарение от 2 млн. долара за „помощ в региона".

Крафт съобщи, че Шийрън му се е обадил, преди Макълмор да го предизвика публично да съпостави неговото дарение. Рапърът обяви, че ще дари 1 млн. долара от приходите си от турнето на шест палестински организации и призова Крафт да направи същото, пише Би Би Си. 

„По-рано днес, преди Макълмор да ме предизвика да съпоставя неговото дарение, Ед ми се обади и ме помоли да поема ангажимент за 2 млн. долара, с които да съпоставя неговото дарение за помощ в региона за справяне с тази хуманитарна криза", написа Крафт в сряда.

Той добави, че Шийрън планира да се свърже и с други собственици на концертни зали, като целта им била „да продължим да работим заедно за изграждането на мостове".

Крафт обаче не потвърди дали действително се е съгласил да дари 2 млн. долара, нито уточни към кои организации или инициативи биха били насочени парите. Шийрън също не е обявявал публично подобно дарение или други конкретни благотворителни планове.

Спорът избухна, след като Крафт, който е евреин, забрани на Макълмор да участва като подгряващ изпълнител на концертите на Шийрън на стадион „Джилет" край Бостън на 25 и 26 септември.

Крафт обвини рапъра в реч на омразата заради негови изказвания по време на предишни участия. Макълмор е призовавал за „свободна Палестина", говорил е за „геноцид" в Газа и е показвал изображения от региона. Израел отхвърля определението „геноцид" за действията си в Газа.

Рапърът от своя страна заяви, че критиките му към Израел не са насочени срещу „моите еврейски братя и сестри". Той отрича обвиненията на Крафт, че има история на антисемитска реторика.

Отстраняването на Макълмор предизвика вълна от реакции. Няколко от останалите подгряващи изпълнители на Шийрън – сред тях Финиъс, братът на Били Айлиш, ирландският певец Арън Роу, датската група Lukas Graham и Beoga – също се отказаха от турнето в знак на солидарност с рапъра.

Шийрън заяви, че решението Макълмор да бъде свален от програмата е на промоутърите му от Messina Touring Group, а не негово. От компанията обясниха, че някои от концертните зали, включително „Джилет Стейдиъм", са отказали да проведат събитията, ако Макълмор участва. Това е можело да доведе до отмяна на цялото турне.

Певецът заяви, че уважава „силата на убежденията" на Макълмор и правото му да говори за това, в което вярва. Шийрън обаче подчерта, че самият той не използва публичната си платформа за политически позиции, което според него не означава, че не го е грижа или че не подкрепя каузи по свой собствен начин.

Междувременно Макълмор обяви, че ще дари целия си нетен хонорар от 1 млн. долара от турнето Loop на шест палестински организации.

„За да върна разговора там, където му е мястото – при палестинския народ", написа рапърът в социалните мрежи. Той определи случващото се като „несправедливост, причинена от хората", която според него изисква „незабавна политическа промяна".

Крафт, който е собственик на Kraft Group, заяви от своя страна, че е подкрепял инициативи, насочени към създаване на възможности за палестинците, и е работил за сближаване между млади палестинци и израелци чрез бизнес, работни места и изграждане на взаимоотношения.

„Посветил съм голяма част от живота си на изграждането на мостове между всички хора. Дълбоко вярвам, че животът на всеки човек заслужава да бъде защитен", заяви Крафт.

Ед Шийрън СНИМКА: ORLEFF PHOTOGRAPHY

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