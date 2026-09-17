Ед Шийрън поиска от собственика на стадион да дари $2 млн. след скандал с пропалестински рапър

Робърт Крафт, собственикът на американския стадион, който отстрани пропалестинския рапър Макълмор като подгряващ изпълнител на концертите на Ед Шийрън, заяви, че Шийрън го е помолил да съпостави собственото му дарение от 2 млн. долара за „помощ в региона".

Крафт съобщи, че Шийрън му се е обадил, преди Макълмор да го предизвика публично да съпостави неговото дарение. Рапърът обяви, че ще дари 1 млн. долара от приходите си от турнето на шест палестински организации и призова Крафт да направи същото, пише Би Би Си.

„По-рано днес, преди Макълмор да ме предизвика да съпоставя неговото дарение, Ед ми се обади и ме помоли да поема ангажимент за 2 млн. долара, с които да съпоставя неговото дарение за помощ в региона за справяне с тази хуманитарна криза", написа Крафт в сряда.

Той добави, че Шийрън планира да се свърже и с други собственици на концертни зали, като целта им била „да продължим да работим заедно за изграждането на мостове".

Крафт обаче не потвърди дали действително се е съгласил да дари 2 млн. долара, нито уточни към кои организации или инициативи биха били насочени парите. Шийрън също не е обявявал публично подобно дарение или други конкретни благотворителни планове.

Спорът избухна, след като Крафт, който е евреин, забрани на Макълмор да участва като подгряващ изпълнител на концертите на Шийрън на стадион „Джилет" край Бостън на 25 и 26 септември.

Крафт обвини рапъра в реч на омразата заради негови изказвания по време на предишни участия. Макълмор е призовавал за „свободна Палестина", говорил е за „геноцид" в Газа и е показвал изображения от региона. Израел отхвърля определението „геноцид" за действията си в Газа.

Рапърът от своя страна заяви, че критиките му към Израел не са насочени срещу „моите еврейски братя и сестри". Той отрича обвиненията на Крафт, че има история на антисемитска реторика.

Отстраняването на Макълмор предизвика вълна от реакции. Няколко от останалите подгряващи изпълнители на Шийрън – сред тях Финиъс, братът на Били Айлиш, ирландският певец Арън Роу, датската група Lukas Graham и Beoga – също се отказаха от турнето в знак на солидарност с рапъра.

Шийрън заяви, че решението Макълмор да бъде свален от програмата е на промоутърите му от Messina Touring Group, а не негово. От компанията обясниха, че някои от концертните зали, включително „Джилет Стейдиъм", са отказали да проведат събитията, ако Макълмор участва. Това е можело да доведе до отмяна на цялото турне.

Певецът заяви, че уважава „силата на убежденията" на Макълмор и правото му да говори за това, в което вярва. Шийрън обаче подчерта, че самият той не използва публичната си платформа за политически позиции, което според него не означава, че не го е грижа или че не подкрепя каузи по свой собствен начин.

Междувременно Макълмор обяви, че ще дари целия си нетен хонорар от 1 млн. долара от турнето Loop на шест палестински организации.

„За да върна разговора там, където му е мястото – при палестинския народ", написа рапърът в социалните мрежи. Той определи случващото се като „несправедливост, причинена от хората", която според него изисква „незабавна политическа промяна".

Крафт, който е собственик на Kraft Group, заяви от своя страна, че е подкрепял инициативи, насочени към създаване на възможности за палестинците, и е работил за сближаване между млади палестинци и израелци чрез бизнес, работни места и изграждане на взаимоотношения.

„Посветил съм голяма част от живота си на изграждането на мостове между всички хора. Дълбоко вярвам, че животът на всеки човек заслужава да бъде защитен", заяви Крафт.