Ирландия бойкотира „Евровизия“ в Бургас заради участието на Израел

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Ирландия ще бойкотира „Евровизия" за втора поредна година заради участието на Израел в конкурса. Ирландският обществен оператор RTÉ обяви, че няма да изпрати свой представител на състезанието през 2027 г., нито ще излъчва надпреварата, като мотивира решението си с „ужасяващата и продължаваща загуба на човешки животи в Газа".

В изявление обществената медия посочи, че позицията ѝ относно участието „остава непроменена", като се позова на продължаващите човешки жертви в Газа и хуманитарната криза там.

RTÉ също така заяви, че остава „дълбоко загрижена" от продължаващия отказ за независим достъп на международни журналисти до територията.

В отговор на решението на RTÉ, директорът на конкурса „Евровизия" Мартин Грийн заяви, че EBU (Европейският съюз за радио и телевизия) съжалява, че медията няма да участва през 2027 г., но „напълно уважава решението ѝ".

„Те остават ценна част от нашето семейство и ще ни липсват", каза той, като добави, че EBU ще поддържа диалог с RTÉ.

„Ще продължим диалога с RTÉ и се надяваме да ги приветстваме отново в конкурса в бъдеще."

Решението идва след оттеглянето на RTÉ от конкурса през 2026 г. във Виена, след като Европейският съюз за радио и телевизия потвърди, че на израелската обществена медия KAN ще бъде разрешено да участва. RTÉ също така реши да не излъчва конкурса.

Конкурсът през 2027 г. ще се проведе в Бургас, България, като големият финал ще бъде в „Арена Бургас" на 15 май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май.

България си осигури правото да бъде домакин н след като DARA спечели „Евровизия 2026" във Виена с песента „Bangaranga" – първата победа на страната в надпреварата.

Окончателният списък на държавите, които ще участват в конкурса през 2027 г., все още не е обявен от EBU.

Ирландия дебютира на „Евровизия" през 1965 г. и е печелила конкурса седем пъти. Последната ѝ победа е от 1996 г., когато Иймър Куин печели с песента „The Voice".

Така Ирландия се присъединява към Нидерландия, която също вече обяви, че няма да участва в конкурса догодина. Нидерландският обществен оператор AVROTROS заяви, че „Евровизия" вече не може да бъде разглеждана като неутрална платформа, докато в нея участва държава, въвлечена във военен конфликт, и определи конкурса като „платформа за разделение".

През 2026 г. пет държави – Ирландия, Нидерландия, Исландия, Словения и Испания – бойкотираха конкурса заради участието на Израел. Ирландия и тогава отказа както да изпрати изпълнител, така и да излъчва състезанието.