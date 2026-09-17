Какво е общото между холивудския елит, футболните легенди и третия най-добър ресторант в света? Отговорът е едно име – Давид Риос. Преди да спечели абсолютната титла „Най-добър барман в света“ на Diageo Reserve World Class, Риос изгражда вкуса си като сомелиер в ресторанти със звезди „Мишлен“ – включително в култовия Mugaritz, класиран като третият най-добър ресторант в света. Оттам нататък кариерата му се движи само нагоре и отдавна излиза извън рамките на традиционната бар сцена.

Той е човекът, който създава специални напитки в чест на Антонио Бандерас за наградите Goya. Води официални събития рамо до рамо с Дейвид Бекъм в Мадрид. Негови коктейли са в центъра на ексклузивни вечери за гости от ранга на Луиш Фиго. Междувременно печели и няколко международни шампионски титли за перфектния джин с тоник.

Днес Риос диктува правилата в индустрията като лектор, консултант и съдия на състезанията за най-добрите барове на планетата. На 18 септември той пристига в София с една конкретна цел – създаването на новото коктейлно меню на Mancó. Риос ще застане директно зад бара, за да представи лично своите нови рецепти, които събират световния му опит в една чаша. Неговите предложения ще могат да бъдат дегустирани освен в Mancó, и в Bedroom Club, THE 1 Exclusive, Pink Balloon & Play Bar.