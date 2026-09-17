Платформата предлага обновен интерфейс, по-прецизни AI препоръки и пълно EON изживяване на всички устройства

Vivacom представи новия EON - ТВ платформа, която поставя фокус върху по-лесното откриване на съдържание и по-персонализираното изживяване, на специално събитие в София. С изцяло нов облик EON обединява телевизия и стрийминг в една свързана среда, съобразена с интересите и навиците на всеки потребител.

Всички клиенти на Vivacom ще получат новите функции и подобрения в EON независимо от абонаментния си план. Платформата се използва на повече от 1,5 милиона устройства в България и предлага видеотека с над 30 000 заглавия.

„Когато преди пет години за първи път представихме EON на българския пазар, променихме начина, по който всички ние гледаме телевизия. Днес мога категорично да заявя, че това е най-добрата телевизионна и стрийминг платформа на Vivacom досега. В същото време не спираме да инвестираме в нея, да я развиваме и надграждаме, за да предлагаме отлично изживяване на нашите клиенти“, каза Августин Миланов, главен директор Маркетинг във Vivacom.

Августин Миланов, главен директор Маркетинг във Vivacom

Сред новите функционалности в EON са изцяло обновеният интерфейс, по-лесен достъп до менютата и организация на съдържанието. Благодарение на усъвършенствания AI, новият EON вече опознава зрителите много по-бързо и им помага много лесно да намират и избират съдържание. За първи път категориите обхващат цялата платформа и обединяват съдържание от телевизията, ТВ архива и Видеотеката, така любимото съдържание се открива с един клик, независимо къде се намира. Подобреното текстово и гласово търсене помага на потребителя вече да открива съдържание не само по заглавие, но и по актьор или друга свързана информация.

„Новият EON е много по-добре организиран, по-подреден и по-персонализиран. Всеки член на семейството може да има собствен профил, любимо съдържание и предложения, съобразени с неговите интереси. Благодарение на усъвършенствания изкуствен интелект платформата опознава по-бързо предпочитанията на зрителя и му помага да избира. Резултатът е по-малко време за търсене и повече съдържание, което си заслужава да бъде гледано. Сигурни сме, че новият EON ще хареса на нашите клиенти“, каза Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom

Телевизионната платформа предлага и повече възможности за защита на най-малките потребители. Възрастовите ограничения са организирани в по-детайлни категории, обхващащи възрастите от 4 до 18 години. Детските профили, заключването и настройките с ПИН код позволяват защитата да бъде съобразена с възрастта на всяко дете.

За любителите на спорта новия EON предлага изцяло нов Sport Mode с по-ясно представяне на информацията и по-бърз достъп до ключовите моменти по време на спортно събитие.

Пълното EON изживяване е достъпно на всички EON приемници, приложението за Smart TV, смартфон, таблет и web версия на eontv.bg. Vivacom анонсира и нов EON приемник, който е много по-компактен, по-бърз и поддържа WiFi 6 стандарт.

При използване на EON Smart TV приложението не е необходимо инсталиране на допълнително оборудване или посещение от техник, което позволява на клиентите да започнат да гледат веднага след активирането. Платформата поддържа множество аудиопътеки и субтитри в съответствие с европейските изисквания за дигитална достъпност.

За старта на новия EON Vivacom представи и специалния пакет EON Full+, който обединява селекция от собствените канали Arena и Arena PlayUp, SkyShowtime и др, както и до 1 Gbps високоскоростен интернет в 10GIGA мрежата на Vivacom[1]

Зад изключителното потребителско EON изживяване стои именно мрежата, която го прави възможно. Затова Vivacom продължава да инвестира в развитието на своята 10-гигабитова оптична инфраструктура, благодарение на която все повече клиенти днес разчитат на 1 Gbps интернет, а с решения като FTTR, компанията осигурява висококачествена свързаност във всяка точка на дома.

[1] Скорости до 10 Gbps в части от София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. За техн. Възможност и повече инфо: vivacom.bg

Новите функционалности на новия EON

1.По-лесен достъп до менютата и организация на съдържанието

Новата навигация следва естествения начин, по който избираме какво да гледаме. Движението по хоризонтала показва съдържанието в избраната тема, а вертикалната навигация преминава през категории, жанрове и специално подбрани акценти. Секции като „В момента по телевизията“, „Спорт по телевизията“, „Любимо в EON“ и „Препоръчано за теб“ дават различни отправни точки според момента и вашите интереси.

2. За първи път имаме категории в цялата платформа

Категориите във Видеотеката, вече обхващат цялата платформа. Те свързват съдържание от различните части на EON и позволяват на зрителя да започне от това, което му се гледа – филм, сериал, детско съдържание, документална продукция или спорт. Така любимото съдържание се намира с един клик, независимо дали се излъчва по телевизията в момента, достъпно е в ТВ архива или се намира във Видеотеката.

3. Още по-прецизни препоръки

EON анализира предпочитанията на зрителя. Платформата започва да предлага все по-подходящи филми, сериали, предавания и тематични селекции. Технологията остава на заден план, а резултатът е видим – по-малко търсене и повече съдържание, което си заслужава да бъде гледано.

4. EON за всеки у дома

Всеки член на семейството може да има собствен профил, собствено любимо съдържание и предложения, съобразени с неговите интереси. EON профилът е основата, върху която платформата организира персоналното изживяване. Това означава различен EON за всеки у дома – с по-подходящи предложения и по-бърз достъп до съдържанието, което действително го интересува.

5. По-прецизна защита и персонализация за цялото семейство

Новият EON вече предлага много по-добра и по-прецизна защитата и персонализацията на всички нива, за цялото семейство. Дава повече възможности на родителите да определят какво съдържание е подходящо за децата. Възрастовите ограничения са организирани в по-детайлни нива – от 4 до 18 години, през интервали от две години. Това позволява настройките да бъдат съобразени по-точно с възрастта на всяко дете. Детските профили, заключването и възможностите на ПИН кода изграждат защитена среда, в която всеки член на семейството може да гледа подходящо за него съдържание.

6. По-интелигентно търсене

Подобреното търсене помага на потребителя да открива съдържание не само по заглавие, но и по актьор или друга свързана информация. При търсене на актьор EON показва различни филми, сериали и продукции с негово участие или озвучаване, като проверява съдържанието в цялата платформа. С гласовото търсене откриването на желаното съдържание става още по-бързо – без изписване и без преминаване през множество менюта.

7. Бърз достъп през дистанционното

Част от функциите на EON вече се достъпват по нов и по-бърз начин чрез дистанционното управление. За да направим преминаването към новия интерфейс максимално лесно, подготвихме кратки и ясни инструкции, с които потребителите могат да се запознаят с основните команди само за няколко минути.

8. Нов, по-добър и по-интуитивен Sport Mode

За любителите на спорта новият EON вече предлага нов, по-добър и по-интуитивен Sport Mode. Обновеният режим предлага по-ясно и интуитивно представяне на спортната информация и по-бърз достъп до най-важното по време на събитието. Зрителят получава допълнителен контекст към срещата, без да се откъсва от действието на екрана. Телевизията вече не само показва спортното събитие – тя помага да го проследиш и разбереш в детайл.