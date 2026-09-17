Калки и Маргарита Хранова си поделиха първото място във фестивала за поп и рок песен "София"

Калки и Мартина Табакова, както и Маргарита Хранова с Иван Кръстев, си тръгнаха с еднакво отличие от тазгодишното издание на фестивала за поп и рок песен "София". Двете парчета „Как да върна времето назад" и „Някой" бяха обявени за победители на галаконцерта в зала 1 на НДК в сряда вечерта. Началото на вечерта бе дадено с дуетно изпълнение на Мими Николова и Деян Неделчев.

Калки се оказа сред най-активните участници в конкурсната програма. Той се появи на сцената два пъти - първо с група „Медикус" и песента „Сякаш съм в сън", а след това застана до съпругата си Мартина Табакова за изпълнението на „Как да върна времето назад", което донесе на двамата първата награда.

Второто място бе за „Така живях" на Живко Колев и Васил Стоев, изпълнена от Стефан Митров, а Александра Пожеланова-Али получи третото отличие за „Дъждовен джаз". Маргарита Хранова и авторът на песента "Някой" Иван Кръстев пък взеха и наградата на медиите.

Вечерта имаше и няколко по-емоционални момента. Посмъртно специалната награда за изключителен принос към фестивала и българската музика бе присъдена на Иван Тенев. Отличието прие Кристина Димитрова, която си спомни за него като за човек с огромна ерудиция и автор на едни от най-популярните песни у нас. Специално отличие имаше и за Михаил Белчев, като наградата получиха съпругата му Кристина и синът му Константин Белчев.

Още една награда събра рок музиката и спомените за големите имена в нея. Ефросина Гюзелева връчи отличието „Петър Гюзелев" на Звезди Керемедчиев за песента „Брат на вятъра". Керемедчиев използва момента, за да разкаже за първата среща на „Ахат" с Кирил Маричков и за ролята на Петър Гюзелев в създаването на първия албум на групата „Походът".

След конкурсната част сцената се превърна в своеобразна среща на поколения български изпълнители. Петя Буюклиева, Нели Рангелова, Росица Ганева, Кристина Димитрова и група „Спринт" се включиха в концерта. Рангелова върна публиката към едно от предишните издания на фестивала с „Чай от ласки" - песента, с която е печелила конкурса. Много аплодисменти получиха изключително талантливите деца от „Моите Ангели" & "Five Stars", заедно с Чавдар Илиев, които също се включиха в концертната част от фестивала.

Своя момент получиха и миналогодишните победители - група „Хоризонт". Те изпълниха „Ще избягам", включена и в новия им албум „Рок банда". На сцената излезе и „Дует с кауза" - Галя Георгиева и Атанас Лазаров, които представиха „Два билета" по стихове на Евтим Евтимов, с аранжимент на Пейо Пеев и Асен Драгнев.