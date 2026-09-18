Димитър Рачков готов за сватба догодина, затова сега празнува скромно

Догодина сватба край морето през септември, а дали ще съвпадне с рождения му ден, още не е ясно - с присъщото си чувство за хумор обичаният актьор и тв водещ Димитър Рачков вече подреди далечните си планове. Едно обаче е сигурно - малко след това отново ще грейне на екрана, когато, живот и здраве, започва есенният тв сезон.

Така ще е и сега - на 20 септември Рачков излиза като водещ на забавното музикално шоу “Пееш или лъжеш” по Нова тв, като първият епизод на живо ще е благотворителен в подкрепа на УНИЦЕФ. Затова личният му празник днес ще мине в репетиции, но вечерта ще събере своите си хора - 20-ина близки и приятели.

От “24 часа” - здраве, високи рейтинги и много щастие в любовта!