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Димитър Рачков готов за сватба догодина, затова сега празнува скромно

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Димитър Рачков Снимка: Николай Литов

Догодина сватба край морето през септември, а дали ще съвпадне с рождения му ден, още не е ясно - с присъщото си чувство за хумор обичаният актьор и тв водещ Димитър Рачков вече подреди далечните си планове. Едно обаче е сигурно - малко след това отново ще грейне на екрана, когато, живот и здраве, започва есенният тв сезон.

Така ще е и сега - на 20 септември Рачков излиза като водещ на забавното музикално шоу “Пееш или лъжеш” по Нова тв, като първият епизод на живо ще е благотворителен в подкрепа на УНИЦЕФ. Затова личният му празник днес ще мине в репетиции, но вечерта ще събере своите си хора - 20-ина близки и приятели.

От “24 часа” - здраве, високи рейтинги и много щастие в любовта!

Димитър Рачков

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