ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След полска атака Алекс Николов: Как наричате 22-г...

Времето София 17° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23580615 www.24chasa.bg

И социалните мрежи колекционират "24 часа"

1776
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Да посрещнем празника на “Гарибалди” със софийска баница с боза и любимите ни проекти в “24 часа”, е безценно, казват пред People of Sofia Ади, Симона, Ели, Калина и Ивайло.

Да празнуваш София с колекционерското издание на “24 часа”. Това направиха стотици хора, за които столицата не е просто адрес, а усещане, любима работа, дом за децата им, общност. И споделиха своя 17 септември с колеги, приятели, близки - и по улиците, и в социалните мрежи. Техен гид стана най-голямата медийна платформа на български език в света - “24 часа”.

Популярният проект People of Sofia публикува на фейсбук страницата си как креативният екип зад #SoSofia - един от приятелите на колекционерския брой, започна деня си с изданието в ръце на любимата улица “Граф Игнатиев”. В социалните мрежи с колекционерския брой се включиха и от BOI-S-ON - кафето, което разказва истории от света на модата на “Съборна”.

Колекционерският брой в концептуалното пространство на BOI-S-ON
Колекционерският брой в концептуалното пространство на BOI-S-ON

С 80-те специални страници на “24 часа” София покани България - на една маса, на много сцени, в музея, в парка и на площада, за да споделим духа на столицата. Празникът продължава. Издърпай красивата корица, сгъни, запази и ела - имаш личен гид до края на сезона.


Да посрещнем празника на “Гарибалди” със софийска баница с боза и любимите ни проекти в “24 часа”, е безценно, казват пред People of Sofia Ади, Симона, Ели, Калина и Ивайло.
Колекционерският брой в концептуалното пространство на BOI-S-ON

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Екатерина Лазаревска: Ако човек не заложи на себе си, може ли да заложи на някой друг?