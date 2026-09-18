И социалните мрежи колекционират "24 часа"

Да празнуваш София с колекционерското издание на “24 часа”. Това направиха стотици хора, за които столицата не е просто адрес, а усещане, любима работа, дом за децата им, общност. И споделиха своя 17 септември с колеги, приятели, близки - и по улиците, и в социалните мрежи. Техен гид стана най-голямата медийна платформа на български език в света - “24 часа”.

Популярният проект People of Sofia публикува на фейсбук страницата си как креативният екип зад #SoSofia - един от приятелите на колекционерския брой, започна деня си с изданието в ръце на любимата улица “Граф Игнатиев”. В социалните мрежи с колекционерския брой се включиха и от BOI-S-ON - кафето, което разказва истории от света на модата на “Съборна”.

Колекционерският брой в концептуалното пространство на BOI-S-ON

С 80-те специални страници на “24 часа” София покани България - на една маса, на много сцени, в музея, в парка и на площада, за да споделим духа на столицата. Празникът продължава. Издърпай красивата корица, сгъни, запази и ела - имаш личен гид до края на сезона.



