Лейди Гага е кръстила дъщеря си на покойната си баба

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Лейди Гага и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители на момиченце, разкрива актът за раждане на първото им дете. Бебето, родено на 9 юни в Лос Анджелис, носи името Роуз Бийн Полански, съобщава "Дейли мейл".

Бебето се е родило на 9 юни в 23:19 часа в престижния медицински център Cedars-Sinai в Лос Анджелис. Раждането е било водено от акушер-гинеколога д-р Робърт Кац, който е участвал и при раждането на дъщерята на Сиара и Ръсел Уилсън – Сиена Принсес.

Името Роуз има специално значение за Лейди Гага. То е свързано с нейната покойна баба по майчина линия – Вероника Роуз „Рони" Фери Бисет. Певицата има и татуировка по дължината на гръбначния си стълб, вдъхновена от песента „La Vie En Rose", която изпълни във филма A Star Is Born.

Новината за раждането на първото дете на Гага и Полански се появи за първи път миналата седмица. Page Six първа съобщи за появата на бебето, като публикува и снимки на двойката с новороденото.

Представителите на Лейди Гага все още не са коментирали публично информацията.

Лейди Гага, чието истинско име е Стефани Джоан Анджелина Джерманота, и Майкъл Полански са във връзка от 2019 г. Двамата се сгодиха през април 2024 г.

Певицата неведнъж е говорила публично за желанието си да стане майка. През октомври миналата година, по време на гостуването си в The Late Show with Stephen Colbert, тя определи майчинството като „следващата си главна роля".

През март 2025 г. в интервю за The New York Times Гага също сподели, че е развълнувана от перспективата да бъде майка, макар преди това да е имала притеснения относно майчинството.

С появата на Роуз Бийн Полански Лейди Гага и Майкъл Полански вече са родители на първото си дете.