Принц Хари отказа да говори за книгата на вуйчо си, която разтърси кралското семейство

Принц Хари избегна въпросите за новата книга на своя чичо Ърл Спенсър при първата си публична поява във Великобритания, след като се завърна в страната заедно със съпругата си Меган, съобщава "Дейли мейл". Херцогът на Съсекс присъства на първите награди Invictus Spirit Awards в историческия комплекс Old Royal Naval College в Гринуич на фона на поредния публичен спор, свързан с кралското семейство и покойната му майка, принцеса Даяна.

Докато позираше пред фотографите на червения килим, журналист извика към него: „Хари, Хари, как се чувствате относно книгата на вашия чичо?". Принцът очевидно чу въпроса, но не даде отговор. Той продължи да гледа право напред и постави ръце върху раменете на двама ветерани, с които позираше за снимки.

Книгата на Ърл Спенсър вече предизвика остра реакция и нова вълна от спорове около обстоятелствата и събитията след смъртта на принцеса Даяна през 1997 г. Според източници, близки до Хари, той е бил наясно с появата на мемоарите, но не ги е чел.

В първото си интервю след завръщането във Великобритания Хари не коментира книгата, а говори за посещението си в страната и за семейството си. „Чудесно е. Прекрасно е отново да бъда на британска земя и е много хубаво да видя толкова много стари лица и приятели. Беше събитийно, но сме се заели с работата", каза той. По думите му децата му вече са на училище и семейството е щастливо. Хари допълни, че очаква с нетърпение следващото издание на Invictus Games в Бирмингам.

Завръщането на Хари във Великобритания съвпадна с публикуването на нови откъси от книгата на Ърл Спенсър, в които са отправени сериозни твърдения за принц Чарлз и периода непосредствено след смъртта на Даяна. Сред най-коментираните пасажи е твърдението, че дни след трагичната автомобилна катастрофа Чарлз е казал: „Успокойте се, скоро ще я забравим". Спенсър твърди също, че Чарлз е изглеждал „въодушевен – като човек, спечелил от лотарията" след смъртта на Даяна.

В мемоарите си Ърл Спенсър описва и други лични подробности, свързани с брака на Даяна и Чарлз, включително твърдението, че покойната принцеса му е споделяла, че съпругът ѝ е влюбен в свой прислужник.

Твърденията предизвикаха необичайно остра реакция от страна на кралски представители. Те поставиха под съмнение достоверността на разказа на Ърл Спенсър и заявиха, че силната скръб може да повлияе върху разума, преценката и паметта на човек. Приятели на крал Чарлз също отхвърлиха твърдението, че той би могъл да направи подобен коментар непосредствено след смъртта на Даяна, като подчертаха, че по това време той е бил погълнат от скръб.

Междувременно Хари остана фокусиран върху каузата на Invictus Games. Облечен в черен официален костюм и с военните си медали, той позира за снимки и разговаря с ветерани пред Old Royal Naval College на брега на Темза. По време на церемонията херцогът се обърна към ветераните от общността на Invictus и подчерта значението на тяхната служба.

„Искам да кажа това като един войник на друг: вашата служба има значение. Това, което дадохте в униформа, има значение", заяви Хари.

На първите Invictus Spirit Awards бяха връчени пет награди, сред които отличия за устойчивост, принос към общността и развитие на движението. Общо 14 души и организации бяха номинирани. Сред присъстващите бяха бившият английски ръгби национал Джеймс Хаскел, комикът Джеймс Кордън, който откри церемонията, певицата Джес Глин и актьорът Рос Кемп.

Меган не присъства на събитието. Появата на Хари във Великобритания се случва в момент, когато книгата на Ърл Спенсър отново насочи общественото внимание към болезненото наследство на принцеса Даяна и отношенията между различните членове на кралското семейство.