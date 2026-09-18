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Илияна Йотова към Павел Поппандов: Вашият творчески път е летопис

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Павел Поппандов и Илияна Йотова СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Държавният глава поздрави обичания български актьор, който отбелязва своята 80-годишнина

Творческият път на Павел Поппандов е летопис на съвременното родно кино, театър и телевизия. Благодарни сме за човешките образи, които създава, и за смеха, който подарява на България. Това заяви президентът Илияна Йотова, която посрещна актьора Павел Поппандов в сградата на президентската институция по случай неговата 80-годишнина. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

В поздравлението си към него президентът изтъкна значението на превъплъщенията на Павел Поппандов в класически филмови заглавия като „Васко да Гама от село Рупча" и „Оркестър без име". Вие ни дарявате с герои с различни характери и съдби, но превъплъщенията Ви винаги носят нещо от онова особено усещане за българския човек, което талантът умее да разпознава и превръща в пословичен образ, посочи Илияна Йотова.

Президентът отбелязва последователната и откровена гражданска позиция на Поппандов, която среща признанието на обществото и на младите му колеги в гилдията. Преди година заявихте „Никога няма да затворя очи за лъжата" и за пореден път доказахте смелостта си да споделяте своето мнение с честност и мъдрост, заяви Йотова.

Павел Поппандов и Илияна Йотова СНИМКА: Прессекретариат на президентството

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