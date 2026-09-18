В Рим пак ще се гледат български филми

Тазгодишен гост на Празника на киното е министърът на културата Евтим Милошев

Новото издание на Празника на българското кино в Рим започва тази вечер, 18 септември, в Дома на киното в парка „Вила Боргезе" с филма „Брънч за начинаещи". Това е 19-ото издание на феста и в програмата сега са пет от най-интересните нови български продукции. Сред специалните гости е и министърът на културата Евтим Милошев.

Фестивалът продължава до 20 септември и тази година представя пет филма, обединени от една обща тема - какво наследяваме и какво избираме да носим със себе си. Режисьори, актьори, продуценти и документалисти ще се срещнат с римската публика.

Тазгодишната селекция показва изключително разнообразно лице на съвременното българско кино - от комедия през трагикомедия и семейна драма до документални портрети на личности, превърнали се в част от световната културна история. Два от филмите са посветени на личности, които са напуснали България, но никога не са прекъснали връзката си с нея - световноизвестната френска певица Силви Вартан и легендарният български бас Борис Христов. Първата прожекция е на филма „Брънч за начинаещи" на режисьорката Яна Титова. Комедията излиза по екраните в България през февруари 2026 г. и според организаторите вече е сред най-гледаните комерсиални заглавия за годината. В центъра на историята е група млади и амбициозни дизайнери, които се опитват да спасят бизнеса си, организирайки специален брънч. Това, което трябва да бъде събитие за възстановяване на професионалния им имидж, постепенно се превръща в поредица от комични и абсурдни ситуации.

За премиерата в Рим са режисьорката Яна Титова, популярните актьори Орлин Павлов, Александра Сърчаджиева и Валентина Каролева, както и продуцентът Александър Алексиев. Яна Титова вече е позната на публиката на римския Празник на българското кино с филма си „Диада".

Втората фестивална вечер на 19 септември, започва в 18.00 часа с документалния филм „Силви Вартан. От любов" на журналиста и режисьор Георги Тошев. Това е един от най-личните и дългосрочни проекти в програмата. Филмът е резултат от 16 години работа и проследява живота на Силви Вартан, момичето, родено в България, което се превръща в една от големите звезди на френската музика. Филмът вече е представян в София и на фестивала CineLibri, в присъствието на самата Силви Вартан. В Рим ще бъде Георги Тошев, както и операторът Борис Пинтев.

В събота вечер от 20,00 часа следва „Диви ягоди" на Татяна Пандурска - трагикомедия от 2025 г. Главната героиня Дафне е българо-американска архитектка, живееща в Ню Йорк. След смъртта на своята баба, която никога не е познавала, тя наследява стара къща в Родопите. „Диви ягоди" е дебют на Татяна Пандурска в игралното кино, след като тя вече има сериозен опит в документалното кино. Филмът е участвал в конкурсната програма на Warsaw International Film Festival, а в него е и последната кинематографична поява на актьора Кирил Кавадарков, починал през август 2025 г. В Рим ще присъстват режисьорката Татяна Пандурска и актьорът Иван Юруков. В неделя, 20 септември, от 18.00 часа, публиката ще види документалния филм „Живот страшен и все пак много хубав" на Ралица Димитрова. Филмът е посветен на една по-малко позната фигура от историята около великия български бас Борис Христов - Пенкa Касабова. Документалната лента е вдъхновена от книгата на Касабова „Любов и талант. Младостта на Борис Христов" разказва историята на жена, която остава далеч от прожекторите, но е свързана с един от най-големите български оперни певци. Филмът беше представен през 2026 г. на "София филм фест" в секцията за нови български документални филми. В Рим ще бъдат режисьорката Ралица Димитрова и операторът и продуцент Пламен Герасимов.

Празникът на българското кино завършва в неделя от 20.00 часа с филма „3,0 килограма щастие" на Зорница София. Това е драматична история, вдъхновена от реален случай в София, която поставя в центъра сложни отношения между майка и дъщеря и темата за сурогатното майчинство в рамките на едно семейство. В Рим са поканени актьорите Стефка Янорова и Герасим Георгиев - Геро, едно от добре познатите лица на съвременната българска сцена и екран.

Празникът се организира от Българския културен институт в Рим с подкрепата на нашето Министерство на културата, под патронажа на посолството ни в Италия и с приноса на Българско-италианската културна асоциация „Ла Фениче".