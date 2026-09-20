Забравен подарък спасил Ким Катрал от атентата над Локърби

На 70 години разкрепостената и забавна Саманта от култовия сериал "Сексът и градът" поддържа форма на младо момиче, а миналата година се омъжи за 4-и път

“Бях резервирала място за злополучния полет 103 на “Пан Ам”, който беше взривен над Локърби. Отказах се ден по-рано и си запазих място за по-късен полет, за да имам време да отида до “Хародс”, защото не бях успяла да купя коледен подарък за майка ми. Истинското осъзнаване на случилото се дойде едва много по-късно.”

Това разкри в интервю за британския в. “Гардиан” през 2019 г. Ким Катрал - актрисата, която цял свят познава като нахаканата и разкрепостена Саманта Джоунс от култовия сериал “Сексът и градът”. В атентата от 21 декември 1988 г. загинаха 253-ма души, от които 190 американци. Днес на 70 г., които навърши наскоро, чаровната блондинка е наясно, че живее втори живот, затова му се радва на пълни обороти и предпочита да не се задълбава в миналото, а да гледа в бъдещето. В края на миналата година стана ясно, че се е омъжила за четвърти път за дългогодишния си приятел Ръсел Томас, който е звукорежисьор и е с 14 години по-млад от нея. “Той има страхотно чувство за хумор и е приятен за окото”, обяви в типичния си директен стил актрисата. Очевидно

по връзките с доста по-млади мъже тя прилича на героинята си Саманта

На сватбата в Лондон бяха поканени само 12 гости, но сред тях не бяха колежките ѝ от сериала Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис. Поредицата се излъчваше в продължение на 6 сезона от 1998 до 2004 г. и се смята, че е изиграла съществено влияние за изграждане на образа на еманципираната съвременна жена от мегаполиса.

Тонове мастило се изляха преди години покрай непримиримия конфликт, който сблъска Ким Катрал и Сара Джесика Паркър и ги доведе до взаимна неприязън. Другите две техни колежки го отнесоха, защото очевидно са се солидаризирали с Джесика Паркър.

Сложните отношения набъбнали след началото на снимките на сериала, особено след като се оказало, че Сара Джесика Паркър, която играе водещия персонаж Кари Брадшоу, е станала изпълнителен продуцент във втория сезон, което вдигнало хонорара ѝ до 300 000 долара за епизод, докато Ким не успяла да договори повишение на заплащането си. В същото време с течение на епизодите общителната и много забавна Саманта, която на всичкото отгоре успява да се пребори и с рака, започнала да се превръща в любимка на публиката, което нямало как да не предизвика ревност у изпълнителката на главната роля.

Твърдеше се, че двете изобщо не си говорят извън снимачната площадка, но те грижливо избягваха да коментират публично напрегнатите си отношения. Разривът обаче нямаше как да бъде скрит, след като стана ясно, че Катрал е отказала участие в третата част на “Сексът и градът: Филмът”, която така и не бе заснета. По-късно се разбра, че идеята за нея е залегнала в продължението на сериала под заглавие “И просто ей така…”, но без Саманта да се завърне в него.

В интервю за Би Би Си през 2017 г. Катрал обяви, че

никога не е била приятелка с останалите актриси от сериала,

а са поддържали единствено професионални отношения. Тя отрече, че отказът ѝ да се появи в третата част на филма се дължи на претенции на “дива” от нейна страна. Конфликтът обаче отново ескалира публично през 2018 г. след смъртта на брата на Катрал. Когато Паркър публикува съболезнование, колежката ѝ отвърна остро в инстаграм, като я нарече “жестока” и я обвини, че използва трагедията, за да си изгради имидж на “добро момиче”. Братът на Катрал изчезна от дома си през 2018 г. без документи, телефон и портфейл и бе обявен за издирване. Открит е няколко дни по-късно мъртъв, a според полицията се е самоубил. Според сестра му той години наред се борил безуспешно с алкохолизма си.

За този тежък епизод от живота си Ким казва пред в. “Гардиан”: “Все още съм силно разтърсена, след като загубих по-малкия си брат Крис, който сложи край на живота си. Той беше само на 55 години, а шокът от смъртта му беше толкова силен, че не мога да запълня тази празнота. Това ме накара да осъзная колко сме крехки всички ние. Може да се случи на всеки от нас. Трагедиите в живота ми продължават да оформят личността ми. Сега не искам да попадам дори за час в ситуация, която не ми носи радост. Искам сама да избирам с кого да прекарвам времето си – както в личен, така и в професионален план. Това е моят живот. Загубих баща си вследствие на болестта на Алцхаймер, а майка ми навърши 90 (тя почина през 2022-а на 93 г.) Осъзнавам, че времето, което ни остава, е ограничено.”

Водена от тази максима, 70-годишната Ким Катрал посреща остатъка от живота си с отворени обятия. По повод на юбилея тя разкри как поддържа перфектната си физическа форма на младо момиче и защо никой не може дори да заподозре истинската ѝ възраст. Искрено признава, че някога се е подготвяла да посрещне старостта, но сега опитва да я “победи по всякакъв начин” чрез ботокс и филъри. Но независимо че може да си позволи всякакви процедури за подмладяване, актрисата твърди, че крайната ѝ цел е да изглежда такава, каквато я познават всички, като по-добрата версия на самата себе си. Признава, че слага малко грим, като набляга на добрата слънцезащита и добрата хидратация. Колкото до поддържането на фигурата, екранната Саманта разкрива, че три до 4 пъти седмично прави интензивни кардио упражнения. Практикува психойога, плува и спазва противовъзпалителна диета.

Не близва алкохол, защото от него получава силно главоболие

Ким Катрал е родена на 21 август 1956 г. в Ливърпул, Англия, но израства във Ванкувър, Канада. Взема американско гражданство едва през 2020 г., и то специално за да гласува на президентските избори. Завършила е Лондонската академия за музикални и театрални изкуства и Американската академия за театрални изкуства в Ню Йорк. Преди да получи ролята на Саманта в “Сексът и градът”, е участвала в класики като “Полицейска академия”, “Големи неприятности в малкия Китай”, “Манекен”, “Стар Трек VI: неоткритата страна”. Има пет номинации за наградите “Еми” и четири за “Златен глобус”, а през 2002 г. го печели за поддържаща роля. Известна е и с многобройните си театрални роли както на лондонска сцена, така и на Бродуей. Разкрива, че онова, което феновете може би не знаят за нея, е, че е голяма любителка на шапките, че говори немски и дори е живяла няколко години във Франкфурт с втория си съпруг, че е голяма фенка на “Ливърпул” и на английския чай, в който винаги налива първо млякото, както и че е влюбена в Италия – в нейната природа, култура, мода и храна.

Има слабост към научната фантастика, особено когато е писана от жени. Самата тя е автор на три книги, включени в списъка за бестселъри на “Ню Йорк таймс” и преведени на много езици. Заедно с британската си колежка Джуди Денч е посланик на Кралските ботанически градини в Лондон и признава, че това е едно от любимите места, където обича да прекарва свободното си време.

В младостта си е имала кратка връзка с бившия канадски премиер Пиер Трюдо, бащата на също бившия канадски премиер Джъстин Трюдо.

