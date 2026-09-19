Лейди Гага не се отделя от бебето си, а светът се чуди била ли е бременна

Детето е момиченце и се казва Роуз Бийн Полански

“Това, което наистина искам, е да бъда майка. Това е следващата ми главна роля, надявам се”, казва през октомври певицата Лейди Гага. 11 месеца по-късно тя бе снимана от папараци да носи малко бебе близо до гърдите си в слинг.

Фотографиите бързо се превърнаха в световна новина, че 40-годишната звезда е посрещнала първо дете със своя годеник Майкъл Полански. Двамата са заедно от 2020 г., но предпочитат да държат личния си живот далеч от светлината на прожекторите. Рядко публикуват общи снимки в социалните мрежи, а през последните месеци не са забелязвани и на никакви публични събития, което допълнително заплете интригата кога и как бебето им се е появило. Изровени бяха всички последни снимки на Лейди Гага от април, за да се установи дали на тях могат да се видят признаци на бременност. След като такива не бяха открити, бързо тръгна обсъждане в интернет, че тя е използвала сурогатна майка, както сториха други холивудски звезди по-рано. И макар да няма потвърждение, дискусията продължава, тъй като напоследък доста хора се обявяват срещу сурогатното майчинство. Те смятат, че то е антифеминистко и експлоататорско, защото използва телата на икономически онеправдани жени за реализиране на егоистичните желания на други да се сдобият с деца.

Близки до певицата обаче твърдят пред Page Six, че тя е имала труден от физическа гледна точка път към майчинството. Един от тях описва преживяното като период с “моменти на възторг и моменти на отчаяние”, а друг говори за

сериозни физически проблеми, включително с тазобедрената става

и други неразположения. Всичко това обаче е останало скрито за широката публика, тъй като Лейди Гага и Майкъл Полански са се самоизолирали в луксозното си имение в Калифорния от април, след като певицата приключи с последното световно турне. Изолацията им е продължила и след появата на бебето, тъй като двамата искали изцяло да се насладят на родителството.

Според американския сайт TMZ който се е сдобил с акта за раждане на детето, то е момиченце и се казва Роуз Бийн Полански. Родило се е на 9 юни в известен медицински център в Лос Анджелис, използван и от други звезди. Смята се, че при избора на име на бебето Лейди Гага е била вдъхновена от баба си и своя песен.

“Тя е изцяло отдадена на детето и никога не е била по-щастлива, тъй като майчинството беше огромна нейна цел – дори по-значима от това да стане успешен музикант. Това е сбъдната мечта за нея, тя е на седмото небе от щастие и се наслаждава на всеки миг”, разкрива пред “Дейли мейл” близък до звездата. По думите му бебето е на няколко месеца и Лейди Гага не се отделя от него. “Тя никога не го оставя, освен когато излиза за някоя бърза задача. Държи го в ръцете си постоянно, защото желае да изгради силна връзка с него. През цялото време е в детската стая, тъй като не иска да пропусне нито миг”, разказва източникът.

Според него родителите не са искали появата на детето им да става публично достояние, но се е случило при едно от малкото им пътувания. Певицата е искала да го покаже на семейството си и тогава са били снимани от папараци. Иначе тя е решена да му осигури живот, далеч от нейната слава, за да може да се изгради като самостоятелна личност. Затова си е взела отпуск и от музикалната сцена, и от киното.

Преди години в интервю звездата споделя, че е имала известни опасения относно родителството и е трябвало да промени доста неща. Например научила се е да преодолява свото его, тъй като като артист дълго време е било фокусирано изцяло върху себе си. Определя това като

“известна доза нарцисизъм”, с който се е наложило да се пребори, за да направи място за дете в живота си

Нещата обаче стават по-лесни, след като среща технологичния предприемач Майкъл Полански, когото приятели определят “като много стабилен и здраво стъпил на земята човек”. Двамата се запознават на рожден ден на общ приятел през 2019 г. и бързо се харесват, но първоначално държат в тайна връзката си.

През 2024 г. по време на олимпийските игри в Париж тя го представя на френския премиер като свой годеник, а по-късно се разбира, че 42-годишният бизнесмен ѝ е предложил брак, докато се занимават с катерене по скали. Сега пък се твърди, че даже са се оженили, преди да станат родители, но информацията не е потвърдена от никого от двамата.

“Тя е по-влюбена в Майкъл от всякога

Той е невероятен, направил е всичко възможно, за да я направи щастлива и да ѝ даде чувство за сигурност. Тя смята, че е ударила джакпота с него. Казва, че той е перфектният мъж във всяко отношение”, разкрива приближен до двойката.

Докато обаче Лейди Гага се радва на семейното щастие, феновете ѝ не спират да се интересуват в социалните мрежи дали тя ще продължи да прави музика. Причината е, че от месеци звездата не публикува нищо в интернет, свързано с творческата ѝ кариера, а само реклами за козметичната си марка.

“Предполагам, че скоро ще пусне нещо по въпроса. Тя просто не може да спре да прави музика, защото умът ѝ е зает постоянно с песни и е изключително креативна. Вече написа няколко приспивни мелодии за бебето си, които сподели пред приятели. Настроена е творчески и постоянно му пее”, разказва близък на певицата.

Звездата води съдебно дело срещу компания за сърф екипировка

Докато се радва на майчинство си, Лейди Гага потърси и съдебна справедливост по дело за 100 млн. долара, което бе принудена да води. Известна компания за сърф екипировка в САЩ поиска от певицата внушителната сума, след като я обвини, че е копирала тяхно лого при реализирането на последния си албум и турне под името Mayhem.

Макар от Lost Surfboards да твърдят, че са използвали въпросното наименование още от 80-те години, искът им срещу Гага бе отхвърлен. Американски съдия постанови, че компанията не е успяла да докаже убедително, че употребата на Mayhem от страна на певицата е било подвеждащо за техните клиенти.

Звездата обаче заведе контраиск срещу фирмата с настояване да покрият адвокатските хонорари в размер на 232 484 долара на нейната защита. Правният екип на певицата обвинява компанията за сърф екипировка в умишлено протакане на делото, което според тях от самото начало е било неоснователно. Освен това подозира, че това се прави, за да “спечелят от славата и популярността на Лейди Гага”.