Лора Добрева минава пеша 120 км за 5 дни, после снима видеа за "Ергенът"

Занимава се с маркетинг и реклама, макар да е откърмена в телевизията - майка ѝ е Мира Добрева

Да извървиш 120 километра пеша за пет дни сам в чужда страна, не е преживяване за всеки. На него се решава едно младо момиче малко преди да направи големия си пробив на малкия екран. Това е Лора Добрева - едно от новите лица в “Преди обед”, която води коментарното студио на горещото риалити “Ергенът: Любов в рая”.

Преди да се отправи към имението на любовта на гръцкия остров Родос, тя тръгва по поклонническия маршрут на Камино де Сантяго, и то съвсем сама.

Да тръгне натам, всъщност

било мечта не на Лора, а на

нейна близка приятелка

Дълго време тя убеждава Добрева двете да минат заедно по него, докато накрая Лора се съгласява. Организират пътуването, но колкото повече наближава то, толкова повече приятелката на Лора се колебае дали да отиде. “Имам много работа, май не ми се ходи”, казва момичето. А самата Лора вече се е настроила, че ще премине един от най-интересните маршрути в света, както е известен Ел Камино де Сантяго де Компостела. “Без да съм чела нещо за него или да съм гледала филми, без да знам какво ще предстои, вече си мислех как ще тръгна по него. И си казах: Ще отида!”. Обажда се на майка си да ѝ сподели какво се случва и да я попита за нейното мнение. “Няма нищо случайно, явно е било писано да тръгнеш сама. Няма да се отказваш - отивай”, са думите на Мира Добрева. Да, това е обичаната тв журналистка, а Лора е нейното по-голямо дете.

Лора на гръцкия остров Родос

Преди да започне работа в “Преди обед”, Лора прави свой подкаст, в който разговаря със стилистката на предаването на Би Ти Ви Антония Йорданова. Разказва ѝ колко много обича “Ергенът”, колко ѝ е интересно коментарното студио към него. “Всички гледат предаването, дори и тези, които не си го признават”, обяснява ѝ Лора. И не след дълго е поканена да стане част от коментаторите на любовното риалити. Преди това две години обсъжда всичко, което се случва в него, докато Би Ти Ви един ден я канят да се присъедини към екипа на предаването - да замине за Родос за целия снимачен процес и да направи дигитално съдържание за формата.

Тя не се колебае дълго дали да приеме, макар в работен план да ѝ е доста напрегнато. Лора доста време работи в рекламни агенции, впоследствие започва да се занимава със свои клиенти и днес вече има собствена компания. “Трябваше да организирам всички задачи с клиентите ми, защото все пак два месеца мен нямаше да ме има. Казах си, че не е случайно, че точно след пътя Камино аз отново трябва да замина някъде сама. Приех го като знак, като предизвикателство чисто житейски да прекарам толкова време в среда, която е съвсем далече от комфортната ми зона”, обяснява Лора.

“Това, което зрителите ще гледат, са подкаст епизоди с всеки един от участниците в момента, в който излизат от къщата - с много пресни емоции”, разказва Добрева.

А след като се връща от гръцкия остров, идва и поканата да поеме рубриката в “Преди обед”, което за нея е голяма чест. Може да се занимава успешно с маркетинг и реклама, но всъщност телевизията е голямата ѝ страст- онова, с което е закърмена съвсем буквално като бебе. Майка ѝ - известната журналистка Мира Добрева, започва работата си в телевизията, когато Лора е едва на 1 година. “Така че аз наистина съм израснала в коридорите на телевизията,

отгледана съм

сред камерите,

насред процеса на заснемане на тв материали, репортажи”, казва младата жена. Тя е стажувала в обществената телевизия, в няколко печатни медии, висшето ѝ образование е телевизионна журналистика, така че няма нищо учудващо сега да е на малкия екран и да изглежда съвсем на мястото си там.

“Имах го притеснението, че някой може да каже: Тя е дъщеря на Мира Добрева, естествено, че ще се занимава с телевизия! Като малка не допусках мисълта да тръгна и аз по този път, макар да съм държала блендата 3-годишна. Исках да поема в друга сфера, затова избрах маркетинга и рекламата. Радвам се, че показах с работата си, че съм извървяла своя личен път и сега дори, когато има коментари, че съм в телевизията заради връзки, те изобщо не ме докосват. Знам, че всичко си е моя лична заслуга.”

Факт е, че това, което е научила от майка си и от известния режисьор Жоро Торнев - втория съпруг на Мира Добрева, никой университет не може да ѝ даде. Дикция и правоговор Лора учи от малка именно от майка си. Днес вече двете всеки ден се чуват задължително след ефир. “Още когато свършим и вървя по стълбите в Би Ти Ви, аз ѝ звъня. Казвай - какво трябва да оправям, я питам. Майка ми е голям перфекционист и аз самата много искам всичко да е правилно, разчитам на това тя да ми казва къде съм сгрешила”, разказва Лора.

Друг човек, който всеки ден следи изявите ѝ на екрана, е брат ѝ Георги. Той е на 18 г., все още е ученик, но живо се интересува от това какво се случва в “Ергенът: Любов в рая”. Понякога я подпитва какво ще стане с някои от участниците, но дори на него Добрева нищо не издава. Вярва, че на всеки зрител би му било интересно сам да види как се развиват нещата в предаването, отколкото да знае предварително какво се случва в него.

С брат си гледат финала на тазгодишната "Евровизия"

“Много се възхищавам на всички хора, които работят в него, защото това е изключителен труд на огромен екип и страхотна синхронизация в него. Това е много мащабна продукция - само смените на операторите понякога са по 10-12 часа. Може би повечето хора, които гледат риалитита, си казват, че в тях всичко е нагласено. Но това изобщо не е така - няма как да те представят, че обичаш някого”, категорична е Лора. А дали човек може да срещне наистина любовта в предаването? “Мисля, че може и ще имаме дори първите си доказателства за това”, казва с усмивка водещата.

А по време на 120-те километра пеша по пътя Камино през април, тя осъзнава колко малко неща трябват на човек всъщност. “Трябват ти само вода, ядки и няколко лепенки.

Забравяш за цялата

суета, за прически,

гримове”, разказва Лора. По пътя среща хора от различни страни, на всякакви възрасти - и на 72 г., и на 75 г. Добрева се запознава със Софка Попова - шампионката на 50, 60 и 100 метра, с която вървят заедно по целия път. “Срещнах хора с такава сила на духа - те не се оплакаха нито веднъж, как аз да кажа, че съм уморена или че нещо ме боли”, усмихва се Лора. За себе си открива, че да си сам, не е страшно, че тялото ѝ може да се справи с много повече напрежение, отколкото си е представяла. “Беше ми достатъчно да разбера, че няма страшно да останеш сам понякога.”

Два дни след като се връща в България, се отправя към Родос, за да проследи отблизо как участниците в “Ергенът: Любов в рая” търсят своята сродна душа. Там Лора прекарва 48 дни, в които успява да свърши и няколко други поети ангажимента в чужбина. Пътува до Париж, до Будапеща, дори за финала на “Евровизия” е във Виена и успява да види със собствените си очи триумфа на Дара с “Бангаранга”. “Беше толкова вълнуващо, специално, такава гордост те обзема, че Дара донесе тази победа”, разказва Лора.

С майка си и баща си на рождения си ден като съвсем мъничка

Тя самата има човек до себе си, но предпочита да пази личния си живот далече от новинарския поток. Има близо 30 хил. последователи в социалните мрежи, но и внимава какво показва в профилите си там. “Когато гледаме някого онлайн или по телевизията, не трябва да забравяме, че това е човек като всички нас. Минава през своите битки, за които в повечето случаи нямаме никаква представа, както аз не съм човекът, който би споделил всичко публично”, обяснява тя. Затова и не бърза да съди никого по това, което просто вижда.

А това е един от уроците, които ѝ дава нейният баща и тя ще помни, докато е жива. “Той ме е научил да подхождам към хората с добрина, с разбиране, защото може да откриеш много повече нюанси, когато се опиташ да разбереш и си с усещане да прегърнеш човека отсреща, отколкото да го хванеш за гушата. Той беше много добър човек.”

Татко ѝ Веселин Добрев почина на 25 август - няколко дни преди тя да направи дебюта си в телевизията. Той никога не се е занимавал с журналистика, с медии, но е човекът, който до последно следи с обич всяка нейна изява. “След всеки ефир винаги съм му пращала първо на него линк, за да ме види. Сега не ми е никак лесно. Но всеки ден си повтарям, че татко би се гордял, ако ме бе видял. Много се обичахме и дори да не е разбирал какво точно правя, винаги ме е подкрепял. Преди ефир си напомням, че той щеше да е щастлив аз да се опитвам да бъда добре.”