Ирландско радио свали песните на Ед Шийрън от ефира си, а 260 000 спряха да го следват

Ед Шийрън продължава да търпи последствията от скандала около американското си турне – ирландска радиостанция свали песните му от ефира, а певецът е загубил повече от 260 000 последователи в Инстаграм само за три дни.

Британският певец трябва да се върне на сцената в събота във Филаделфия, но без част от музикантите и подгряващите изпълнители, които се оттеглиха от турнето му след отстраняването на рапъра Макълмор, съобщава "Евронюз".

Скандалът избухна, след като Макълмор беше отстранен от американското турне на Шийрън заради откритата си подкрепа за Палестина. Решението предизвика реакции сред други артисти, а всички подгряващи изпълнители на Шийрън впоследствие напуснаха турнето в знак на солидарност с рапъра.

Сред тях са ирландските изпълнители Арън Роу и Beoga. Роу заяви, че Шийрън е бил негов приятел, но като ирландец той „знае твърде добре" какво представляват геноцидът, насилственият глад и окупацията.

От Beoga пък обявиха, че няма да продължат да бъдат част от групата на Шийрън. Те заявиха, че са приятели с певеца от повече от 10 години и ще останат такива, но не приемат да свирят в зали, които според тях заглушават хора, защитаващи свободна Палестина.

На фона на скандала Classic Hits Radio, една от големите търговски радиостанции в Ирландия, съобщи, че спира да излъчва песните на Шийрън след получена обратна връзка от слушатели.

„Решението ни да премахнем музиката на Ед Шийрън от плейлиста на Classic Hits Radio беше внимателно обмислено", заяви Дейв Кели, програмен директор на Bay Broadcasting, която управлява радиостанцията.

Той подчерта, че решението не представлява лична оценка на Шийрън и че радиото признава обяснението му за случилото се. Кели посочи и решенията на Роу и Beoga да напуснат турнето.

„Вярваме в мира, човечността и уважението, както и в правото на хората и артистите да изразяват и да действат в съответствие с искрено отстояваните от тях възгледи", заяви той.

Самият Шийрън, който е роден и израснал в Англия, има ирландски корени по линия на баща си и баба си и дядо си и неведнъж е говорил публично за ирландското си наследство.

Междувременно последствията се усещат и в социалните мрежи. Според Social Blade певецът е загубил 149 636 последователи в Instagram само в деня след отстраняването на Макълмор. За същия период рапърът е привлякъл 750 098 нови последователи.

Общо за три дни Шийрън е загубил повече от 260 000 последователи, докато Макълмор и артистите, които напуснаха турнето на певеца, са спечелили общо 1,638 милиона.

Случаят предизвика реакции и от известни имена в музиката. Бившият член на Pink Floyd Роджър Уотърс отправи остри критики към Шийрън, а Massive Attack заявиха, че „неутралитетът" пред лицето на убийството на деца не може да бъде определян като неутралитет.

Конгресменката от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес също коментира случая, като заяви, че според нея той е по-голям от двамата изпълнители и поставя въпроса за натиска върху артисти, които заемат политически позиции. Пред TMZ тя дори каза, че би сменила радиостанцията, ако по нея прозвучи песен на Шийрън.

Певецът трябва да излезе на сцената на Lincoln Financial Field във Филаделфия в събота. Това ще бъде първият му концерт след разрастването на скандала. Засега не е ясно дали ще има нови подгряващи изпълнители или Шийрън ще се появи сам на сцената.