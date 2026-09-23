С куче в салона на самолета – до 8 кг с чантата, по-големите са в багажното отделение

Преди път трябва да проверим изискванията не само на държавата, но и на конкретния полет, авиокомпанията, хотела и дори ресторанта

Кучето е част от семейството и затова все повече стопани не искат да го оставят на някого или на хотел, когато заминават на почивка. Само че домашният любимец не може просто да бъде добавен към резервацията в последния момент. За него има документи, специална чанта или клетка, ограничения за тегло и размери, отделна такса, а понякога и забрана изобщо да се качи на самолета.

Още една подробност може да обърка плановете - това, че дадена авиокомпания превозва кучета и котки, не означава, че ги приема на всеки полет. Броят на животните на борда може да е ограничен, а при полети с прекачване трябва да се съобразят правилата на всеки превозвач по маршрута. Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) съветва пътниците да искат потвърждение от авиокомпанията, че животното е прието именно на избрания полет.

Правилата на някои авиокомпании, с които българите често пътуват, показват колко различни могат да бъдат условията. Когато сме с куче или котка, не купуваме втори самолетен билет като за отделен пътник. Животното

няма собствена седалка и не може да пътува до стопанина си извън транспортната чанта

Вместо това се заплаща отделна услуга за превоз на домашен любимец, която трябва да бъде заявена и потвърдена от авиокомпанията. Има два основни варианта - животинката пътува в кабината или се превозва в багажното отделение на самолета. Кой от тях е възможен зависи от авиокомпанията, размера и теглото на домашния любимец, транспортната клетка, маршрута и конкретния самолет.

Малките кучета и котки могат да пътуват в кабината при строго определени условия. Wizz Air и Ryanair не приемат обикновени домашни любимци на борда, като изключение се прави за кучета водачи и кучета за асистенция при спазване на съответните изисквания. При Bulgaria Air, Lufthansa, Turkish Airlines и KLM например общото тегло на животното и транспортната чанта е до 8 кг. Размерите обаче са различни - при Bulgaria Air чантата трябва да е до 48 х 35 х 22 см, при Lufthansa - до 55 х 40 х 23 см, при Turkish Airlines - до 40 х 30 х 23 см, а при KLM - до 46 х 28 х 24 см. Животното остава в затворената транспортна чанта, която се слага под седалката пред пътника, и е забранено да излиза оттам по време на полета.

Чантата не е просто дамска или спортна. Тя трябва да е предназначена за превоз на животни, да позволява на кучето да стои право, да се обърне и да легне в естествена позиция, да е сигурно затворена и да не пропуска течности. IATA препоръчва контейнерът да има достатъчна вентилация и абсорбираща постелка.

Когато кучето е твърде голямо, за да пътува в кабината, някои авиокомпании предлагат превоз в багажното отделение. Това не означава, че животното стои свободно между куфарите. То пътува в твърда транспортна клетка, която трябва да отговаря на определени изисквания. Тя трябва да е достатъчно голяма, за да може кучето да се изправи, да се обърне и да легне нормално, да е сигурна, да не пропуска течности и да има добра вентилация. А размерите се определят индивидуално от всеки превозвач.

Услугата трябва да бъде заявена най-малко 72 часа преди полета. В противен случай превозът може да бъде отказан на летището. Таксата по международните линии варира в зависимост от компанията, но за полет до европейска държава излиза около

110 евро за общо тегло 9-23 кг,

150 евро за 23-45 кг и 190 евро за над 45 кг. Самото багажно отделение не е същото, в което се слагат куфарите, а е специално оборудвано и за него има изисквания към превозвача за вентилацията и температурата.

Не всяко куче обаче може да пътува в багажното отделение. Особено внимание се обръща на късоносите породи. Такива са например мопсът, френският и английският булдог, бостън териерът, пекинезът и т.н. При тях съществува по-висок риск от дихателни проблеми при полет, особено при стрес и високи температури. Bulgaria Air например не допуска тези породи в багажното отделение, докато за кабината препоръчва консултация с ветеринарен лекар. Транспортът на късоноси породи може да бъде ограничен и от други авиокомпании, но правилата не са еднакви. Затова породата трябва да бъде проверена още преди закупуването на билета, а не на летището.

Ако кучето ще пътува в багажното отделение, клетката не бива да се купува в последния момент. Животното трябва да е свикнало с нея предварително, защото непознатата среда, летището и самият полет могат да бъдат стресиращи. Преди заминаване е добре да бъде разходено, а непосредствено преди пътуването не трябва да бъде хранено обилно. Вода трябва да има до момента на предаването му за превоз.

Успокоителните не са решение, което стопанинът трябва да взема сам. IATA не препоръчва седативи и транквиланти при въздушен транспорт заради възможните нежелани ефекти. Ако ветеринарен лекар прецени, че медикамент е необходим по медицински причини, това трябва да стане под негово наблюдение и авиокомпанията да бъде уведомена.

За полет стопанинът трябва да носи идентификация на животното и всички необходими документи. Добре е върху клетката да има информация с името на кучето и телефон за контакт. При международно пътуване документите трябва да отговарят не само на изискванията на авиокомпанията, но и на правилата на държавите, през които животното преминава.

При пътуване между държави от ЕС кучето, котката или порът, който също за много хора е домашен любимец, трябва да са идентифицирани с микрочип, да имат

валидна ваксинация срещу бяс и европейски паспорт

При първа ваксинация срещу бяс обаче е нужно да се изчака най-малко 21 дни, преди животното да може да пътува. Затова подготовката не бива да се оставя за последната седмица.

При полети извън ЕС изискванията могат да бъдат различни и по-сложни. В зависимост от държавата може да са необходими ветеринарен сертификат, изследване за антитела срещу бяс, допълнителни обработки или други документи. Например за някои държави се изисква и третиране срещу тенията Echinococcus multilocularis. Затова трябва да се проверят правилата както за напускане на България, така и за влизане в конкретната държава. След самолета идва

следващото изпитание - хотелът

Надписът pet friendly звучи достатъчно ясно, но може да означава различни неща. Един хотел приема кучета само до определено тегло, друг иска допълнителна такса, трети начислява депозит. Може да е разрешено животното да бъде в стаята, но не и в ресторанта, спа зоната, басейна или в други общи помещения.

Някои хотели позволяват кучето да остане само̀ в стаята, други категорично забраняват. На места може да се изисква животното да бъде винаги на повод в общите части. Затова резервацията трябва да бъде направена не само с въпроса “Приемате ли домашни любимци?”, а с още няколко конкретни: “Има ли такса? Има ли депозит? Има ли ограничение в килограмите? Може ли кучето да остане само в стаята? Разрешено ли е в ресторанта? А на терасата? Има ли помещения, в които не се допуска?”.

Дори хотелът да приема домашни любимци, ресторантът му може да има собствени правила. Най-често различията са между закритата част и откритата градина или тераса. Ако пускат кучета, отговорността остава на стопанина. То не трябва да се качва върху столове и маси, да стига до храната, да обикаля между клиентите или да притеснява хората на съседните маси. Това важи и за градските ресторанти и кафенета. “Разрешено с куче” не означава, че животното може да се движи свободно. В много заведения не само в чужбина, но вече и в България има купички за вода за домашните любимци, а персоналът им обръща специално внимание.