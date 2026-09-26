Мъжете пак са с къса коса отстрани, дълга отзад, при жените – прически на етажи

Няколко години мъжете и жените по улиците масово изглеждаха така, сякаш всички са показали едни и същи снимки на фризьорите си. При представителите на силния пол почти задължителни станаха силно скъсените страни и постепенното преливане, известно като фейд. При жените дългите, внимателно оформени вълни се наложиха като сигурния избор, особено след възхода на социалните мрежи.

Явно дойде време за промяна. Мъжете оставят повече дължина около ушите и врата, връщат бретона и експериментират с прически, които допреди няколко години изглеждаха останали в миналото. При жените ножиците също работят смело - пиксито и неговите по-дълги варианти се завръщат, а бретонът се появява в почти всички възможни дължини.

Общото между тези тенденции е косата да не изглежда прекалено старателно подредена. Естествената структура вече не се прикрива на всяка цена, къдриците се оставят да се оформят сами, правата коса може да пада свободно, а няколко непокорни кичура не се приемат непременно като немарливост.

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ lucasniccioli При мъжете промяната се вижда най-ясно в замирането на фейда, който години наред доминираше в бръснарските салони. Все повече клиенти искат дължина около ушите и прическа, която позволява на косата да се движи. Модни списания дори обявиха “смъртта на фейда”, макар че той, разбира се, не е изчезнал. Просто вече не е масовият избор, който беше доскоро.

При жените новата визия се постига най-вече с пластове и различно оформяне. Те дават движение на дългата коса, докато естествените вълни и къдрици все по-рядко се изправят, за да се постигне идеално гладък вид. Дори бобът и пиксито могат да останат леко небрежни.

Това обаче не означава непременно по-малко грижа. Зад привидно естествения резултат стои много прецизно подстригване. Разликата е, че формата вече трябва да е съобразена с особеностите на косата, вместо да се опитва да ги прикрива.

След години на почти еднакви прически модата най-сетне отново позволява индивидуалност и не изисква всеки кичур да стои точно там, където му е наредено.

И Никола Цолов с небрежен мълет

Никола Цолов е с небрежен мълет СНИМКА: F2 Никола Цолов вече е с прическа, която трудно може да бъде сбъркана - късо отпред, по-дълго отзад и с повече движение около ушите и тила. Българският пилот, който догодина ще бъде във Формула 1, е сред младите лица, които показват, че фризурата мълет, превърнала се някога в запазена марка на рокаджии и футболисти, пак се върна на мода.

У нас мълетът се свързва с емблематично име в българския футбол - Трифон Иванов. Освен таланта му на терена, късата отстрани и дълга коса отзад на тила го превръщат в един от най-разпознаваемите образи от американското лято през 1994 г. Тогава прическата му съвсем не изглежда като модна прищявка, а като част от цялостния му неподражаем вид. С подобни фризури, но в по-къси варианти бяха още доста от популярните футболисти от близкото минало.

Формата “късо отпред, дълго отзад” става особено популярна през 70-те и 80-те години. Дейвид Боуи е един от хората, които превръщат прическата в част от сценичния образ. След него идват цяла армия музиканти и актьори - от Джоан Джет и Мик Джагър до Патрик Суейзи и Кийфър Съдърланд.

След като излиза от мода, в продължение на години мълетът е по-скоро шега, отколкото прическа, която някой би поискал във фризьорския салон. Думата започва да звучи като предупреждение за лоша снимка от абитуриентски бал или семейния албум от 80-те. Само че модата има особено чувство за хумор и обича да връща точно нещата, които всички са смятали за приключили.

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/salondejessie_joanie Новата му версия е малко по-различна. Над ушите косата не е задължително да е обръсната, а задната част не трябва да изглежда като отделен пласт коса, прикрепен към главата. Вместо това фризьорите я оформят така, че да изглежда на пластове и леко небрежна.

Сред известните мъже, които показаха различни версии на прическата, са Тимъти Шаламе, Джейкъб Елърди, Глен Пауъл, Пол Мескал, Остин Бътлър и Патрик Шварценегер. При някои разликата между страничната и задната част на косата е съвсем малка, други оставят повече дължина към тила.

Първият вариант е минимълет, той е за хората, които харесват идеята, но не са готови да се появят с прическа, която напомня на рок концерт от 1985 г. Запазва се характерната конструкция, но е в много по-деликатни размери. Предната и страничната част са къси, а отзад остава само толкова дължина, колкото да се усети разликата. Вместо косата да пада по врата, тя може да завършва само няколко сантиметра под линията на тила. Този вариант е подходящ за първи опит. Ако човек не хареса резултата, израстването на косата не изисква месеци, за да се върне към по-традиционна форма. А ако му допадне, задната част постепенно може да бъде оставена по-дълга.

Минимълетът е подходящ за различни видове коса. При правата се създава усещане за по-раздвижена прическа, без да добавя прекалено много обем. При вълниста ефектът е по-мек, защото самите кичури правят прехода между дължините по-неопределен. При къдрава коса пък резултатът може да бъде доста по-обемен и артистичен.

Има значение и начинът, по който се оформя. Минимълетът не е прическа, която задължително трябва да бъде изсушена и пригладена до последния косъм. Леко разрошеният вид е част от идеята. Затова вместо силен фиксиращ продукт често са достатъчни крем или продукт за текстура, особено ако косата е чуплива.

Друг близък вариант е т.нар. вълча прическа. При нея няма толкова ясно изразена граница между късото отпред и по-дългото отзад, а повече пластове създават обем около лицето и горната част на главата. Краищата остават по-леки и неравни, което придава характерния леко разрошен вид. Вълчата прическа е за тези, които не искат мълетът да изглежда като конкретна прическа, а предпочитат просто по-свободна форма. Тя може да бъде къса, средна или по-дълга и затова дава повече възможности за постепенно преминаване към новия стил.

Бретонът много над веждите или до скулите

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ asianmenshair Особено видимо е завръщането на бретона. Разделен по средата и спускащ се от двете страни на челото, той веднага напомня за момчешките прически от 90-те години. Леонардо ди Каприо е сред най-разпознаваемите лица на този стил тогава, но през последните години подобна форма отново се среща сред актьори, музиканти и звездите на кей-попа.

Съвременната версия не е толкова гладка и симетрична. По-често косата се оставя с естествена текстура и лек обем, а кичурите около лицето не трябва да стоят на точно определено място. Дължината също варира - при някои достига до веждите, при други почти до скулите.

Освен външния вид тази прическа има и практично предимство. По-дългата предна част може визуално да прикрие отдръпването на линията на косата около слепоочията. Според фризьори това е една от причините все повече мъже да предпочитат подобна форма пред силно откритото чело.

За поддръжката не е необходимо голямо количество стилизиращ продукт. При права коса сешоарът може да даде посока на бретона, а при вълниста е достатъчно да се подчертае естественото движение. Тежките гелове по-скоро отнемат ефекта, защото идеята е косата да изглежда свободно падаща.

При жените, ако ножицата изглежда прекалено радикално решение, бретонът позволява промяна, без да се губи основната дължина. Тази есен няма само един вариант. Дългият бретон тип “завеса” се разделя в средата и постепенно се слива с косата около лицето. Т.нар. вариант бутилка започва по-късо в центъра и се удължава от двете страни. Ефирните подстижки оставят част от челото видимо, докато плътният прав бретон създава по-графична линия.

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ espacoressa В другата крайност е микробретонът. Той завършва доста над веждите и оставя почти цялото чело открито. През последните месеци подобна дължина се появи при Дакота Джонсън, Зендая и Чейс Суи Уондърс. Но имайте предвид, че колкото по-къс е бретонът, толкова по-бързо губи първоначалната си линия. Микроверсията изисква редовно подкъсяване, а при чуплива коса сутрешното оформяне може да отнеме доста време. По-дългите и ефирни варианти са по-лесни за поддръжка, защото, когато пораснат, постепенно се сливат с останалата коса.

Фризьорите препоръчват изборът да не се прави единствено според формата на лицето. Текстурата на косата, посоката, в която расте, и времето, което човек е готов да отделя сутрин, са много важни при избора на бретон.

Бъз кът – ниско подстригване с машинката

Докато едни мъже оставят косата си да расте, други предпочитат да подхождат по-практично, залагайки на съвсем късата фризура - бъз кът. Това е равномерно и много късо подстригване с машинка, но сега се обръща повече внимание на малките разлики в дължината и формата. Вместо цялата глава да бъде мината с един номер, отгоре може да се оставят няколко милиметра повече, а около ушите и тила косата постепенно да се скъси. Линията при врата също може леко да се намали. Промяната е минимална, но кара прическата да изглежда по-прецизно направена.

Това е и един от най-практичните варианти, защото няма бретон за оформяне сутрин и почти не се налагат стилизиращи продукти. За сметка на това късата дължина показва всяка промяна бързо, обраслият врат веднага се вижда, затова се налага по-често да се посещава фризьорът.

Пиксито открива лицето

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ ghoulofglamour При женските прически една от най-категоричните промени е връщането към много късата коса. Пиксито оставя ушите и врата открити, но въпреки малката дължина позволява изненадващо много варианти. Страните могат да бъдат силно скъсени, а отгоре да остане обем. При друга версия косата около лицето е по-мека и постепенно се слива с къс бретон.

Само преди дни Зендая отново привлече внимание с пикси по време на Седмицата на модата в Ню Йорк. Нейният вариант е късо отстрани и повече обем и меки къдрици в горната част.

Между пиксито и класическия боб се появява още една форма - биксито. То е по-дълго от традиционното пикси, но не достига типичната линия на карето. Около лицето остават повече кичури, което позволява косата да бъде пригладена, разрошена или оформена с естествени вълни. На тазгодишните награди “Еми” и пиксито, и биксито бяха сред най-видимите прически на червения килим.

Предимството на тези подстрижки е, че спестява дългото досадно ежедневно оформяне. При добре направени пластове малко продукт за текстура може да бъде достатъчен. Къдравата коса пък създава собствен обем и прави всяко пикси малко по-различно.

Филирането дава нова визия и обем

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ chellsiedanielle Не всички актуални прически изискват сантиметри коса да останат на пода във фризьорския салон. При средните и дългите коси промяната идва от етажите, които отново стават по-изразени. Вместо косата да пада в една тежка и равна линия, кичурите са подстригани на различна дължина и създават движение дори без сложно оформяне.

И тук има препратка към миналото. Обемните прически от 70-те, а по-късно и силно етажираните подстрижки от 90-те години отново служат като вдъхновение, но съвременните варианти са по-меки. Най-късите кичури обикновено започват около скулите или брадичката и постепенно преминават към основната дължина. Така косата оформя лицето, без непременно да се добавя бретон.

При правата коса етажите отнемат част от тежестта и позволяват на краищата да се движат по-свободно. Вълнистата получава по-ясна форма, защото различните дължини не позволяват на целия обем да се натрупва в долната част. При естествено къдрава коса добре направеното етажиране може да повдигне прическата около темето и да подчертае формата на къдриците.

Сред популярните варианти е т.нар. подстрижка пеперуда. При нея около лицето се оставят по-къси етажи, докато отзад се запазва значителна част от дължината. При оформяне отделните кичури се разтварят навън и именно оттам идва сравнението с крилете на пеперуда. Това е начин косата да изглежда видимо променена отпред, без да се жертва дължината.

Начинът на оформяне също се отдалечава от идеално подредените букли. Кръгла четка и сешоар могат да подчертаят етажите и да повдигнат корените, но подстрижката позволява косата да бъде оставена и в естествената ѝ форма. Това е добра алтернатива за тези, които искат промяна, но не са готови за къса прическа.