ТЕСТ: Отегчавате ли се лесно?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Имате цял следобед без никакви планове. Какво правите?

а) Чудесно! Все ще си измисля нещо приятно за правене.

б) Първоначално се отдавам на почивка, но след определено време започвам да се чудя какво да правя.

в) Веднага започвам да търся някого, с когото да изляза. Не мога да си стоя сам/а вкъщи.

2. Започвате ново хоби, но първоначално ви се струва еднообразно. Какво решавате?

а) Продължавам, защото знам, че интересното идва с напредъка.

б) Давам му още няколко шанса.

в) Започвам да си търся ново хоби.

3. Приятел ви разказва история, но се впуска в безкрайни подробности. Какво правите?

а) Слушам го докрай, без да го прекъсвам.

б) В един момент започвам леко да губя нишката на историята.

в) Мислено отдавна съм на съвсем друго място.

4. Как се чувствате, когато останете сами за по-дълъг период от време?

а) Добре. Харесва ми да имам време за себе си.

б) В началото ми е приятно, но после започвам да търся компания.

в) Веднага започвам да се чудя на кого да звънна, с кого да изляза, какво да правя.

5. Когато всекидневието ви стане прекалено еднообразно:

а) Намирам интерес и в малките неща.

б) Опитвам се да внеса някаква промяна.

в) Имам чувството, че спешно трябва да избягам някъде.

6. Някой ви показва десетки снимки от почивката си. Какво правите?

а) Разглеждам ги с интерес и питам за местата, на които е бил човекът.

б) Първоначално ми е интересно, но към тридесетата снимка вече ми е трудно.

в) Още на третата се питам колко ли остават.

7. Кое изречение ви описва най-добре?

а) Спокойствието ми е присъщо. Скуката не може да достигне до мен.

б) Харесвам разнообразието, но не изпитвам нужда постоянно да правя нещо ново.

в) Ако нищо не се случва с мен или около мен, ще направя така, че да се случи.

8. За подарък получавате настолна игра със сложни правила. Вие:

а) Сядам да ги науча. Играта изглежда интересна.

б) Предпочитам някой друг да ги прочете и да ми ги обясни накратко.

в) Ако обяснението е над три страници, дори няма да си направя труда да ги разбера. Веднага губи интереса ми.

9. Налага се да прекарате няколко часа без телефона си. Вие:

а) Няма проблем. Имам достатъчно други занимания.

б) От време на време се сещам за него, но не представлява проблем за мен.

в) Изведнъж разбирам колко дълъг може да бъде един час.

10. Приятелите ви са заети, а вие сте свободни. Какво правите?

а) Няма проблем. Мога чудесно да прекарам времето си сам/а.

б) Предпочитам компания, но все ще си намеря занимание.

в) Започвам да проверявам дали някой друг е свободен.

11. Някой ви предлага да пробвате занимание, което никога не сте опитвали преди. Вие:

а) Ако ми звучи интересно, с удоволствие.

б) Първо искам да разбера повече - какво точно е заниманието, в какво се състои и така нататък.

в) Почти винаги съм “за”. Поне е нещо ново.

12. Предстои ви спокоен уикенд без срещи и ангажименти. Как ви звучи?

а) Звучи прекрасно. Най-накрая имам време само за себе си.

б) Добре, но мисля, че поне едно излизане с компанията няма да ми навреди.

в) Трябва веднага да измисля някаква програма.

РЕЗУЛТАТИ

Най-много отговори “а”:

Вие умеете да си намирате занимания дори когато около вас не се случва нищо особено. Чувствате се добре в собствената си компания и не се нуждаете от непрекъснати стимули.

Умеете да се съсредоточавате и не се нуждаете от непрекъснат поток от нови впечатления. Дори спокойните и еднообразни моменти не ви притесняват особено.

Най-много отговори “б”:

Вие не скучаете постоянно, но еднообразието постепенно започва да ви тежи. Харесвате спокойните моменти, стига да не продължават прекалено дълго. Малка промяна в обстановката или ново занимание обикновено е достатъчно, за да върне интереса ви.

Важното е, когато усетите, че интересът ви намалява, да разчупите всекидневието си.

Най-много отговори “в”:

Вие трудно стоите дълго без действие. Харесвате динамиката, новите преживявания и усещането, че нещо се случва.

Това ви прави активни и любопитни, но често губите интерес, преди да сте дали истински шанс на заниманието, с което сте се захванали.

Пет съвета срещу скуката

1. Създавайте си малки предизвикателства. Поставяйте си нови задачи и цели, които да внасят разнообразие в дните ви.

2. Не спирайте да опитвате нови неща. Не знаете кога някоя рецепта, книга, нов спорт или творческо занимание ще се окажат новото ви любимо хоби.

3. Не посягайте веднага към телефона. Дайте си няколко минути без екран и потърсете друго занимание.

4. Направете си списък с идеи. Запишете неща, които отдавна искате да опитате, и се връщайте към него в свободното си време.

5. Дайте щанс на бавните занимания. Не всичко трябва да бъде интересно още от първата минута. Понякога удоволствието идва, когато се задържим малко по-дълго.