Росен Йорданов - “хулиганът” на разследването “Петрохан”, взриви лагерите с циничност, но и с компетентност

Криминалният психолог, който е в частния бизнес, се определя като "стар седесар" и веднага му припомниха със снимки, че е лектор на младите в ГЕРБ, но е консултирал и други партии

Трудно ще му простят обаче емоционалността, с която говори за лидери на ПП-ДБ, помагали на Калушев

Много рядко публично поведение разделя мненията на хората така, както го направи Росен Йорданов в понеделник.

Криминалният психолог открадна шоуто на МВР и прокуратурата, като представи изводите от сложната послесмъртна експертиза за шестимата обитатели на хижа “Петрохан”.

Емоционален, на моменти леко циничен, ироничен, с чувство за превъзходство над аудиторията, но без съмнение изключително компетентен по темата.

След двучасовата му изява пред медии, близки на загиналите и дори депутат от управляващите, дошъл да чуе от първо лице новите разкрития, Йорданов поляризира обществото не по-малко от самата трагедия “Петрохан”. Социалните мрежи и телевизионните екрани завряха с полярни мнения от “осанна” до “разпни го”. Сам той сподели, че е получил дори смъртни заплахи. Адвокати на роднините на “планинските рейнджъри” поискаха отвода му от делото, чуха се и гласове, че ще съдят държавата в Страсбург.

“Няма да допусна да бъде героизиран човек, който с огромна степен на вероятност е убил две деца, похищавал ги е сексуално, поведенчески и всякак, виктимизирал е семейства години наред, да бъде превърнат в национална икона и да бъде наричан ангел. Никъде по света не са организирани бдения и поставяни паметни плочи на хора с подобна престъпна кариера!”, хладнокръвно заяви Йорданов под мълчаливото съгласие на другите експерти, представителите на МВР и прокуратурата, и най-вече пред майката на основния герой в сагата “Петрохан” Стела Майсторова.

Според мнозина това прозвуча като присъда, а криминалният психолог иззе функциите на прокуратурата и съда. Според други обаче някой трябваше да каже ясно и на глас болезнената истина, за да се спре със спекулациите и конспиративните теории. Имаше и хора, които напълно оспориха неговата компетенция по тази тема, вадейки от биографията му, че е завършил магистратурати по организационна, трудова и социална психология.

Часове след пресконференцията Росен Йорданов призна, че е получил смъртни заплахи, но и че вечерта му е звъннал Румен Радев, с когото са говорили близо 40 минути. Премиерът му благодарил, че е казал на глас истината.

Пред Ники Кънчев в Дарик радио психологът признава, че е бил подготвен за “клетвите”, но е получил подкрепа и от хора с различни професии.

Ние просто търсехме

истината, никого не мразя!, признава Йорданов, който се определя като “стар седесар” заради критиките за политически пристрастия. Телефонното обаждане на Радев със сигурност е изненадало психолога, защото преди време той публично изразява съмнения към него като президент, защото “не е автентичен”.

Какви още са фактите от биографията на Росен Йорданов?

Той е дългогодишен служител на МВР в Института по психология, където е работил по разкриване на тежки престъпления и с жертви като отвлечените от Наглите. Издига се до зам.-директор на института.

През 2014 г. напуска и започва частна практика. Сред клиентите му са големи български и международни компании, банки, търговски вериги, адвокатски кантори, нотариуси и много други.

Едва ли е случайно, че прокуратурата е избрала да работи за сложната послесмъртна експертиза с “хулигана” Йорданов, на когото видимо не му пука от критиките, ако е убеден в собствената си правота. И никой не може да го смири.

Понякога обаче обществото има нужда точно от подобно поведение, за да чуе и разбере сложната материя, с която се борави в едно наказателно разследване. Поведението на криминалния психолог изненада мнозина, но не и хората, които са работили с него в МВР и в частната му практика. Провокира дори остри реакции сред негови колеги.

“Този човек е перверзен (ще познаете кой). Не знам дали е психопат (не бих се изненадал), но страстта (либидото), която влага, докато говори за “перверзиите” на другите, го издава. Той живее това, което говори, и очевидно изпитва удоволствие да се гаври и с присъстващите в залата”, написа психиатърът Владимир Сотиров, който също е вещо лице към съда. Той дори критикува колегата си Владимир Велинов, работил по психиатричната част на експертизата, че не се е разграничил от поведението на Йорданов.

Сотиров цитира същия доц. Велинов от 2025 г., когато той написал, че

“експертът не си позволява, а и законът забранява у него да възникнат каквито и да е емоционални нагласи към лицето за освидетелстване или свързаните с него хора, нито позитивни към жертвите на престъпление, нито негативни към криминално проявилия се индивид. Дори нещо повече, ако не е в състояние да овладее такъв интензивен контрапренос, вещото лице следва да си направи отвод”.

А дългогодишният партньор на Йорданов от Института по психология в МВР - Тодор Тодоров, коментира поведението му на пресконференцията, наричайки го “бивш колега” и “бивш приятел”.

С появата си пред журналистите и камерите психологът си спечели много фенове, но и врагове. Което не го тревожи. На признанието, че “по симпатия съм стар седесар”, му припомниха със снимки, че е лектор на Академия “Новите умове” - инициатива на ГЕРБ, чийто коалиционен партньор е старият СДС и заедно с Борисов обучават младите членове на партията.

“Росен, с когото се познаваме от 25 години, дълги години стоеше встрани от политиката, но психожълтите и мунчовистите успяха така да го ядосат през февруари и март и той открито взе страната на ГЕРБ”, пише член на партията, приложил снимките. Други му напомниха за проекти и финансиране по времето, когато Фандъкова е кмет на София. Факт е обаче, че Йорданов е консултирал и други партии.

В експертизата за “Петрохан”, по която криминалният психолог е работил почти денонощно 6 месеца (по личното му признание), се усети наистина политическа линия. Йорданов напомня в експертизата, че веднага след като се сформира правителството, доминирано от ПП-ДБ, през 2022 г., политиците от тези партии сътрудничат активно на Калушев с поредица от “ходатайства, меморандуми и разрешителни, за да камуфлира успешно престъпното си съществуване, барикадиран зад инсигниите на държавната власт и мнимите благородни каузи в бутафорните си организации”.

И още от този документ: “Има обективни данни, свидетелстващи за сходство и паралелност между степента на политическото влияние върху управлението на държавата на благосклонно настроения политически и бизнес елит от кръговете на ПП-ДБ, от една страна, и активността и финансовата жизненост на групата на Калушев, от друга”.

Като съпричастни се споменават политици от тогавашното правителство и членове на коалицията като Борислав Сандов, Кирил Петков, Бойко Рашков, Тома Белев, Васил Терзиев.

“Фактически от пролетта на 2025 г., когато коалицията ПП-ДБ е реално извън властта, се забелязва осезаемо и упадъкът на сектата във финансово и организационно отношение”, пише още в експертизата. Липсва детайлът, че Калушев се връща от Мексико и подновява дейността си през 2018 г., когато управлява ГЕРБ, а след кабинета на ПП, ДБ, (тогава още не са коалиция - б.р.), БСП и ИТН следват служебни правителства, както и още едно, доминирано от ГЕРБ, което управлява над 1 г. Малко преди оставката се случи трагедията “Петрохан”. Тези, които не харесаха начина, по който Росен Йорданов говори на пресконференцията, побързаха да напомнят, че ламата е действал по същия начин, както в последните 4-5 години.

Експертът, изнесъл тежестта на експертизата пред медиите, рядко се появява в тях, но е активен от началото на 2022-а до лятото, когато пада правителството на Кирил Петков, което той често атакува. Сред част от диагнозите му е мнението му за тогавашния лидер на ПП и на сегашния Асен Василев, които определя като “двама брокери, които успяха да заблудят ужасно много хора, че наистина вярват в евро-атлантически и проевропейски ценности”, или “отношенията на Кирил Петков и Лена Бориславова е чудовищен конфликт на интерес и морално безобразие”, са част от диагнозите му тогава.