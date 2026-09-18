Братът на Даяна: Чарлз звучеше като победител от лотарията, когато ми звънна след смъртта й

През целия си живот е разговарял по телефона с Чарлз III

Братът на принцеса Даяна Ърл Спенсър твърди, че крал Чарлз е звучал като „победител от лотарията", когато му се обадил след смъртта на сестра му през 1997 г. В интервю за Би Би Си, той категорично заяви, че казва истината.

В новата си книга Спенсър твърди, че тогавашният принц на Уелс е казал „скоро ще я забравим" по време на спор дали принцовете Уилям и Хари трябва да вървят след ковчега на принцеса Даяна по време на погребалната процесия.

В остро формулирана реакция Бъкингамският дворец заяви, че кралят „е наясно, че болката от братската скръб може да помрачи разума, да повлияе на преценката и да оцвети спомените по начини, които другите не разпознават, дори много години след подобна загуба".

В първото си интервю след изявлението на двореца Ърл Спенсър потвърди разказа си. Той заяви, че през целия си живот е разговарял по телефона с Чарлз III само два пъти и е бил „изключително внимателен" към думите му.

Спенсър каза още, че е разказал на роднини и приятели за разговора още тогава, тъй като думите на Чарлз III били „толкова чудовищни".

В отговор на реакцията на двореца той заяви, че институцията е представила случая като разминаване в спомените. На въпрос на кого трябва да повярва обществеността той отговори: „Аз казвам истината."

В откъси от книгата му, публикувани от „Дейли Мейл", Спенсър твърди, че разговорът се е състоял, след като той е настоял, че Даяна не би искала малките принцове да вървят в погребалната процесия. По думите му Чарлз III „избухнал" и го обвинил, че семейството му няма достатъчно чувство за дълг. След това настъпила пауза. После Чарлз III III казал: „Скоро ще я забравим."

Спенсър разказва, че бил толкова потресен, че след кратко мълчание казал: „Не мога да повярвам, че току-що каза това", след което затворил телефона.

Принцовете Уилям и Хари, тогава на 15 и 12 години, вървяха след ковчега на майка си заедно с вуйчо си Ърл Спенсър и баща си по време на погребалната процесия.

Даяна е погребана в имението на семейство Спенсър Олторп в Нортхамптъншър.

Книгата на Ърл Спенсър Swan Song: Diana, My Sister („Лебедова песен: Даяна, моята сестра") ще бъде публикувана следващата седмица и се очаква в нея той да отправи остри критики към кралското семейство.

В други откъси, публикувани в четвъртък, Спенсър твърди, че Чарлз III „звучал възторжено", когато му се обадил след смъртта на Даяна при автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г. По думите му кралят звучал „като победител от лотарията".

Спенсър разказва, че е бил уведомен за катастрофата от телефонно обаждане от сестра си Джейн посред нощ в дома си в Кейптаун, Южна Африка. Сред последвалите обаждания било и това от Чарлз III, когото той описва като звучащ напълно различно от останалите хора, които му се обадили със съболезнования и предложения за помощ.

Смъртта на Даяна, която беше изключително популярна фигура, създаде напрегната атмосфера във Великобритания. Кралското семейство беше обвинявано, че не показва достатъчно емоции и съпричастност и че изглежда откъснато от настроенията на обществото.

Емоционалната реч на Ърл Спенсър на погребението на Даяна допълнително засили общественото недоволство около смъртта ѝ на 36-годишна възраст.

Принц Хари вече е казвал, че вървенето след ковчега на майка му, когато е бил на 12 години, е било нещо, което „нито едно дете не би трябвало да бъде принуждавано да прави".