Готик метълите от Нидерландия Blackbriar идват в София на 26 септември

Нидерландската готик метъл група Blackbriar идва в България на 26 септември на малката сцена на Vidas Art Arena, съобщават отрганизаторите от Fest Team.

Концертът е част от европейското турне A Thousand Little Deaths, с което групата представя едноименния си трети студиен албум и характерната си смесица от симфоничен и готик метъл.

Преди Blackbriar на сцената ще свирят гърците Oceandvst

Създадени през 2017 г., Oceandvst бързо изграждат репутация със своята неудържима енергия, емоционално заредени изпълнения и искрени текстове, посветени на ума и душата, изолацията и себепознанието.

Blackbriar е основана през 2012 г. в град Асен, Нидерландия. След успеха на ранните сингли и дебютното EP Fractured Fairytales групата бързо привлича вниманието на метъл сцената, което ѝ дава възможност да сподели сцена с водещи имена като Epica, Halestorm и Delain. Blackbriar съчетават тоновете на симфоничния и готик метъл и създават тъмен приказен свят чрез музиката си, изпълнен с мистицизъм, драматизъм и силна емоция. Нежният глас на вокалистката на групата Zora Cock оформя ефирния и драматичен тон на песните им, примесен с характерния за жанра дълбок инструментал. Популярното немско метъл списание Metal Hammer сравнява певицата с известни изпълнители като Amy Lee и Kate Bush.

A Thousand Little Deaths е третият студиен албум на Blackbriar и вдъхновението зад настоящото им европейско турне. В новите си песни групата разглежда теми като любов, загуба и смърт, като същевременно продължава да черпи вдъхновение от митове, легенди и мрачни приказки. Освен песни от последния си албум, групата ще представи и свои популярни парчета като Until Eternity, Selkie и Arms of the Ocean.