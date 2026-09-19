С две пълни зали и много звезди откриха Празника на българското кино в Рим

Много от познатите за публиката ни лица от големия екран можеха да се видят на откриването на Празника на българското кино в Рим на 18 септември вечерта. Това е 19-ото поред издание, което стартира с две препълнени зали в Дома на киното в парка „Вила Боргезе". За римската публика, следяща новостите в киното ни, това е едно от най-очакваните събития.

Още преди началото на първата прожекция пространството около залите беше изпълнено със зрители. Почитатели на българското кино имаха възможност да се срещнат лично с екипа на откриващия филм „Брънч за начинаещи". Сред гостите бяха от режисьорката Яна Титова до актьорите Орлин Павлов и Александра Сърчаджиева, участващи в творбата. Част от участниците в тазгодишния Празник на българското кино. СНИМКА Борис Славчев.

Тазгодишното издание беше открито без предвиденото присъствие на министъра на културата Евтим Милошев, който не успя да пристигне в Рим. Това обаче по никакъв начин не промени атмосферата на феста -залите бяха пълни, а интересът към българското кино беше повече от видим. Може би именно това е най-красноречивият знак за развитието на празника през годините. Колкото повече издания минават, толкова повече римската публика се привързва към този вече традиционен кинофорум. Празникът отдавна не е само представяне на няколко нови български филма в Италия. Той се превръща в място за среща между българските творци и италианската публика, между професионалисти и журналисти, между хора, които живеят в Рим, но пазят връзката си с България, и италиански зрители, които искат да откриват съвременното българско общество през киното. Част от гостите. СНИМКА Борис Славчев.

Откриващият филм „Брънч за начинаещи" на Яна Титова постави началото на тридневната програма. Комедията, излязла по българските екрани през февруари 2026 г., разказва историята на група млади и амбициозни дизайнери, които се опитват да спасят бизнеса си, организирайки специален брънч.

За Яна Титова това е поредна среща с римската публика. Режисьорката вече е позната на зрителите на Празника на българското кино с филма си „Диада". Този път тя се завърна в Рим заедно с едни от най-популярните лица на съвременното българско кино. Директорът на Българския културен институт Илия Лозанов СНИМКА Борис Славчев

19-ото издание на Празника на българското кино продължава до 20 септември и представя пет от най-интересните нови продукции. Сред акцентите е документалният филм на журналиста и режисьор Георги Тошев „Силви Вартан. От любов", резултат от 16 години работа и посветен на световноизвестната френска певица, родена в България.

„Диви ягоди" на Татяна Пандурска разказва историята на българо-американска архитектка, която след смъртта на непознатата си баба наследява стара къща в Родопите. В Рим филмът е представен от режисьорката и актьора Иван Юруков.

Документалната лента „Живот страшен и все пак много хубав" на Ралица Димитрова обръща поглед към Пенкa Касабова, малко позната, но важна фигура в историята около великия български бас Борис Христов. Празникът завършва с „3,0 килограма щастие" на Зорница София -драматична история, вдъхновена от реален случай и поставяща в центъра отношенията между майка и дъщеря и темата за сурогатното майчинство. Сред специалните гости са актьорите Стефка Янорова и Герасим Георгиев -Геро.