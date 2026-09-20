Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове

С двамата актьори стартира видео проектът "Щастието - първа новина" на "24 часа". Защо сега? Вижте и чуйте!

Не само защото двамата обичани актьори са в година, в която любовта им получи подпис, но не смени езика си: смях, грижа, подкрепа и малки жестове, за които двамата говорят убедително. След 8 години заедно, две деца и официалното „да" през юни.

А защото те са точно породата хора, които ще виждате във видеата "Щастието - първа новина". При тях жестовете и малките победи рядко стават заглавия, но пък са най-ценни за живота.

А Христо Пъдев формулира и другата причина "24 часа" да докаже, че си струва щастието да е първа новина точно сега.

"Ядосва ме скептицизмът, който е плъзнал, но българите сме широки души и винаги умеем да оцеляваме", убеден е актьорът.

Ето и самото видео:

Видео и монтаж: Георги Кюрпанов - Генк