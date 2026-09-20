Ед Шийрън за скандалното турне: Сърцето ми е разбито! Правя грешки, съжалявам много (Видео)

Ед Шийрън се извини на феновете си за допуснатите грешки, като в началото на соловия си концерт във Филаделфия коментира скандала около турнето си.

Звездата отговори на критиката след изключването на рапъра Макълмор от турнето, след като по-рано през септември той направи пропалестински коментари на сцената.

„Никога не съм искал да бъда музикант-активист, но това ме постави в центъра на важен и бурен дебат за свободата на словото и най-сложния политически въпрос на планетата", каза той по време на концерта в събота.

В първите си изявления след началото на скандала той описа атаките, проведени на 7 октомври 2023 г. под ръководството на „Хамас", като ужасяващи и определи ситуацията в Газа като неоправдаема.

Заради скандала няколко артисти напуснаха турнето Loop Tour, а цената на билетите спадна и продажбите намаляха за останалата част от американския етап на турнето.

Певецът заяви, че решението да се откаже от Макълмор е било взето от неговите промоутъри, а не от него.

Шийрън сподели пред публиката, че макар да е свикнал да понася критики за музиката си, „тази седмица критиките бяха свързани с нещо много по-важно и се наложи да взема трудни решения".

"Правя грешки. Съжалявам много, много", каза певецът.

Той заяви, че иска да „отговори на въпроса каква е позицията му по отношение на ситуацията в Израел и Палестина и дали провеждането на този концерт тук тази вечер подсказва каква е позицията му".

„През цялата си кариера се опитвах да не бъда политически коментатор от какъвто и да е вид, защото искам музиката и концертите ми да са за единство, а не за разделение. Но това е хуманитарен въпрос и вече не мога да крия как се чувствам по този повод", продължи той.

Шийрън заяви, че случилото се в Израел на 7 октомври е било „ужасяващо и е утежнило вековната болка на евреите", а това, което се случва в Газа, е „катастрофално, неоправдано и несъразмерно".

„Сърцето ми е разбито от мащаба на опустошението и загубата на човешки животи, на детски животи, и тази системна несправедливост, която наблюдаваме в Западния бряг, не може да бъде пренебрегната", каза изпълнителят.

Той заяви, че обмисля как да допринесе по начин, който да помогне на „жертвите на тези ужасни времена, да слушам и да се уча, защото не знам достатъчно".

Британският певец се развълнува, когато каза на публиката, че концертът му „все още е място, където всеки е добре дошъл и всеки тук може да стои рамо до рамо с хора, които имат противоположни възгледи".

Той сподели, че не е знаел дали това турне ще продължи и дали изобщо иска да бъде артист, но се е върнал на сцената, защото се чувства обвързан с феновете си.

Шийрън също така заяви, че е силно притеснен от идеята, че заведенията ще одобряват предварително съдържанието или изпълнителите, което беше посрещнато с аплодисменти от публиката.

Останалите дати от турнето му са насрочени с концерти в цяла Северна и Южна Америка. Макар предишното турне на мегазвездата да беше сред най-печелившите за всички времена, цените на някои билети за това шоу спаднаха до 32 долара.

Някои фенове съобщиха, че са успели да получат възстановяване на сумата за билетите, въпреки че Ticketmaster и организаторът на концерта Messina Touring Group не потвърдиха, че сумите им са възстановени.

Скандалът започна в началото на септември, когато Макълмор изпълни песен, посветена на пропалестинските протестиращи и определи броя на жертвите в Газа като геноцид - твърдение, което Израел отхвърля. Рапърът също така заяви, че критиката към Израел не е била насочена към неговите "еврейски братя и сестри".

От Messina Touring Group заявиха, че Макълмор е бил изключен от програмата, защото някои места за провеждане на концерти, като например стадион „Джилет" в Бостън, Масачузетс, биха отказали да позволят концертите да се състоят, ако той е там, пише Би Би Си.

Милиардерът Робърт Крафт, който е собственик на стадион „Джилет" и на американския футболен отбор „Ню Инглънд Пейтриотс", потвърди, че е забранил на Макълмор да пее по време на предстоящите концерти на британския певец.

Крафт, който е евреин, обвини американския рапър в подбуждане към омраза и заяви, че той „споделя само избирателна информация и пренебрегва действията на Хамас".

Междувременно подгряващите изпълнители, сред които ирландският певец и автор на песни Аарон Роу и датският музикант Лукас Греъм с неговата съпровождаща група „Beoga", напуснаха турнето в знак на солидарност с Макълмор. Изпълнителите заявиха, че изключването му представлява заплаха за свободата на словото.