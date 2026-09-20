София Кузева-Чернева отказала роля след неприлично предложение

София Кузева-Чернева, която става популярна с ролята си на Дана във филма "Вчера", призна пред Мон Дьо в студиото на Нова тв, че още в началото на кариерата си е получила неприлично предложение, за да получи роля.

"Беше в киното, и то за първата ми роля, месеци преди да се снимам във филма "Вчера". Вратата беше заключена, ако станех и отключех вратата, нямаше да получа ролята. Тъкмо бях навършила 18 години. Бях огорчена, не го споделих с почти никого, само с най-близките си. Изпитах отвращение, че някой може да си помисли подобно нещо. Бях категорична, че това няма да се случи с мен, станах и отключих вратата. Отидох после да гледам филма, беше ми интересно, не ми хареса, това беше малка, епизодична роля", разказа София Кузева.

Повече от 30 години тя живее в Берлин и се радва, че все още има хора, които я помнят. Призна, че има моменти, в които не й се говори за Дана, но в същото време е горда, че е изиграла този образ. Още пази бялото поло, с което отишла на кастинга за филма, изплела го баба й. С подобно бяло поло тя играе и в лентата.

За съпруга си Панчо Чернев казва, че е единствената й любов. Когато заминава с него за Германия, уж е за малко, имала желание да се върне и да продължи да работи в България, но някак съвсем естествено се получило оставането й там. Партньорството им от самото начало било много истинско. Не се е променила покрай живота си в Берлин. "Отидох германка, тяхната точност, педантичност, много ми харесва", обясни тя. А за дъщеря си Криста каза че е много съвършена, знае какво иска, как да го постигне.