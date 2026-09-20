След 10 години “Под прикритие” се връща с червен килим на 5 октомври

След 10 години чакане “Под прикритие” отново се връща на екран с новия, шести сезон. Първият от общо 12 епизода на кримипоредицата ще има специална премиера с червен килим в зала 1 на НДК на 5 октомври. Феновете ще могат да видят старта на новия сезон на голям екран, преди той да стигне до телевизионния ефир на 10 октомври от 22 ч по БНТ 1.

Сериалът тръгна през 2011 г. и бързо събра армия от фенове. Сега историята продължава, като в поредицата се връщат добре познати на публиката лица. Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев и Йоанна Темелкова отново влизат в света на “Под прикритие”. До тях застават и нови герои, в чиито роли са Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

Завръщането на “Под прикритие” е сред големите акценти в новия сезон на БНТ. Националната телевизия подготвя още историческия сериал “Огън в зениците”, “Летище”, два ситкома и няколко нови филма. В програмата влизат и “Пулсът на парите” с Биляна Гавазова и здравното предаване “Проект живот” с Цвета Макгрегър.

