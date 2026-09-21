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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23594967 www.24chasa.bg

Роди се Николай Берковски IV, внук на нашия Фори

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Николай Берковски

“В добро разположение на духа и по ракиено време Ние, Николай Берковски II, ви съобщаваме радостната новина, че Ребека Берковска и Николай Берковски III родиха на Кръстовден всеочаквания наследник Николай Берковски IV.” Така аристократично и забавно бившият отговорен секретар на “24 часа”, когото и днес всички с обич наричаме Фори, съобщи хубавата вест за първото си внуче във фейсбук.

Бебето - Николай Исак Берковски, 3,600 кг, проплаква в 5,20 ч на 14 септември в Watford General Hospital в Лондон. Там живее и младото семейство.

От “24 часа” - голям да порасне!

В младото семейство на Ребека и Николай Берковски вече има и бебе.
В младото семейство на Ребека и Николай Берковски вече има и бебе. Снимка: Личен архив

Николай Берковски
В младото семейство на Ребека и Николай Берковски вече има и бебе.
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