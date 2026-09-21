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Най-бързият човек в света Юсейн Болт снима реклама в Герман

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Юсейн Болт превърна жеста с ръце в своя запазена марка. СНИМКА: РОЙТЕРС

Гостуването на легендарния ямайски спринтьор у нас се пази в пълна секретност

Легендарният ямайски спринтьор Юсейн Болт пристигна в България тайно. Най-бързият човек в света, който е осемкратен олимпийски шампион, е у нас за снимки на реклама, които вървят в студио в Герман.

Болт години наред бе най-разпознаваемото лице на леката атлетика в света, отдавна е търсен и извън спорта. Той участва непрекъснато в рекламни кампании, телевизионни продукции и различни международни проекти. Този път обаче вместо в някой от големите световни мегаполиси снимачната площадка е в покрайнините на София. Именно там Болт прекарва част от времето си пред камерите, а подробностите около рекламата засега се пазят в тайна.

Още по време на активната си спортна кариера най-бързият човек в света се превърна в едно от най-желаните рекламни лица, а характерната му усмивка, жестът с ръце - негова запазена марка, и огромната популярност го направиха разпознаваем и извън леката атлетика.

На 39 години ямаецът вече не се състезава професионално, но продължава да е неизменна част от големите спортни и рекламни събития. Болт остана в историята с невероятните си световни рекорди на 100 и 200 метра - 9,58 и 19,19 секунди, поставени през 2009 г. в Берлин.

Те продължават да са най-добрите постижения в историята на двете дисциплини.

Юсейн Болт превърна жеста с ръце в своя запазена марка. СНИМКА: РОЙТЕРС

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